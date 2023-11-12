LOL世界賽／JDG敗給T1！中國粉絲怒了 出征韓援Kanavi登熱搜
S13《英雄聯盟》LOL世界賽4強淘汰賽，今（12）日上演「提前開打的冠軍賽」，韓國LCK最後希望T1對決中國LPL第一種子JDG，結果最終由T1以3:1擊敗JDG，不過關鍵4四場遊戲的內容，卻讓大批中國網友憤怒，認為JDG韓援打野Kanavi表現「爛得像是內鬼」，關鍵字更登上微博熱搜。
記者潘毅／綜合報導
今（12）日BO5賽事中，第四場比賽開始前，T1取得2:1的聽牌優勢，因此關鍵局雙方都不再藏招式，JDG打野Kanavi拿出招牌角色貝爾薇絲，結果遊戲中頻頻出現失誤，導致隊伍陷入大逆風，最終輸給T1。
賽事結果曝光後，LOL世界賽相關的關鍵字大量登上微博熱搜，其中更有「Kanavi在幹嘛」單獨登上關鍵字，許多網友痛批「我嚴重懷疑這個Kanavi是韓國臥底」、「以後LPL真的要好好培養自己打野位的選手，不能再讓打野這麼重要一個位置的人是韓援了」、「真誠建議lpl隊伍打野和輔助位置別買韓國外援，真的，非常非常影響節奏！」
但也有不少中國粉絲替Kanavi說話，認為「客觀來說Kanavi前面三把真沒啥問題吧，最後一把明顯急了，至於什麼精忠報國就別扯了吧」、「因為打野不是中國人，只要輸了就罵隊伍裡面的韓國人，真的扯」、「JDG第一局為何選紅方也有很大問題吧」、「玩個遊戲輸不起，明明國產上單問題最大甩鍋韓援，我真的很擔心WBG輸了逮捕著theshy罵精忠報國」、「Kanavi前三把都沒有問題啊…最後一把虛空魚的確玩的不好太著急了反正我看了」、「沒了兩韓援你JDG世界賽都進不來」。