認了道歉蔡正元但無關太陽花 柯文哲還原：若遭流彈所及請多包涵
前立委蔡正元的臉書小編，稱台灣民眾黨總統參選人柯文哲就支持太陽花學運一事道歉，雙方一笑泯恩仇，旋遭蔡正元否認。柯文哲今晚受訪時表示，太陽花學運是一個歷史事件，沒什麼好道歉的。他透露10年前蔡正元是連勝文競選台北市長的總幹事，某次兩人相遇，他主動對蔡正元說：「如果當年有流彈所及，還請多包涵。」
記者顏幸如／彰化報導
柯文哲究竟有無為太陽花事件向蔡正元道歉？蔡正元今（12）日透過臉書指出，太陽花事件時，柯文哲沒有攻擊過他，幹嘛道歉？但柯文哲是為其他政治事項得罪他的事，表示歉意。蔡正元稱讚柯文哲風度非常好，有政治領袖的高度、懂得處理政治上的恩恩怨怨。
柯文哲今晚受訪時，乾脆把話說清楚，他透露看到新聞時嚇一跳，後來知道是小編寫的、蔡正元已發臉書澄清，就覺得沒什麼。2014年他參選台北市長，當時蔡正元是對手連勝文的競選總幹事，因此「我跟他講說，如果當年有流彈所及，還請多包涵。」
柯文哲說，太陽花學運是一個歷史事件，沒什麼好道歉的。不過他和蔡正元有討論到，當時學運訴求後來一直未被解決，「《兩岸協議監督條例》拖到現在，當年民進黨說要處理，已經10年過去還躺在立法院」，他認為需要道歉的，是當年對這些訴求跳票的人。