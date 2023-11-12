PLG／4節8人次提高比賽精彩度 邱大宗直言：本土不努力就淘汰
P.League+今年改成4節8人次，外界評價不一，有人認為能提升比賽強度，有人則認為會壓縮本土球員空間。對此今（12）日富邦勇士總教練許晉哲和高雄鋼鐵人總教練邱大宗都給予此制度正面評價，認為職業球員本就該匹配上強度，自己去爭取輪換位置。
記者黃建霖/臺北報導
PLG在今年開季前做出不少規章改動，其中關於球員名單、註冊部分洋將上場改為四節8人次，每節限2人次；每場可登錄3洋將，同時上場最多2洋將。登錄名單每場由最多13人調整成至14人（最少8人），包含2華裔或1華裔+1外籍生，洋將名額增至3人。
昨天富邦主帥許晉哲已經強調過，職業賽就是適者生存，改制確實會壓縮本土球員空間，但要在職業賽場上生存，本來就要讓自己變得更厲害、變得不可被取代。「不然中華隊也不會好。這樣的賽制，只要你能留在場上，絕對是菁英。」
而邱大宗也有同感，他稱職業賽就是按照規則走，規則之下就是公平的，不覺得這種賽制什麼問題。「本土球員自己要加油，你夠屌不用老外，老外也有差的。每一節時間那麼長，本土不努力就淘汰，職業賽人家要看的是好球賽，花錢就是大爺。」
他還說，這樣的賽制，無疑讓第四節整體強度變高了，「或許對方上兩個很好的老外在場上，我會很頭痛，但是比賽精采度會變高。」
邱大宗認為鋼鐵人應該不會對4節8人制有什麼問題，「畢竟我們就一個寶貝林郅為死命用。」