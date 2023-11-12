正副總統登記倒數　賴清德：相信藍白合不如選擇賴清德

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賴清德說，大肚山有60公里產業聚落，在航太零組件產業、機械產業，都有完整上下游供應鏈。國機國造的「勇鷹號」新式高教機的公司，就在台中的漢翔。台灣的機械產業，已經連續5年產值都突破兆元，出口額占國內總出口比重將近6%，提供超過35萬個就業機會；在疫情期間，台灣口罩產量排上全球第2名，幫助其他國家防疫，關鍵就是台中的精密機械產業，大肚山口罩國家隊。
賴清德進一步表示，民進黨執政時共投入了200億元建造大安大甲溪聯通管、台中至彰化的雙向調度管線、大安溪及烏溪的伏流水工程；護國神山台積電需要腹地，副院長蔡其昌、張廖萬堅、何欣純、林靜儀、莊競程都擔起責任，找科技部、中科管理局、市議員和土地所有權公司協調，讓中科二期可以順利進行。
此外，賴清德指出，前院長蘇貞昌任內，核定全台灣七個科學園區，目的就是要提供更好的條件，讓包括台積電在內的護國神山群，繼續在台中投資。現在台積電也宣布，要繼續在中科二期設廠。幾天前，美光台中四廠舉行了開幕典禮，美光是全球半導體大廠，他們看好台灣、信賴台灣，在台中設廠創造就業，也讓世界再一次看見台灣。台中有很好的產業基礎，政府要協助台中、全台灣的廠商，立足台灣、布局全球、行銷全世界，創造台灣下一個經濟發展的奇蹟，讓台灣成為「經濟日不落國」。
賴清德表示，今年台灣和加拿大的「投資促進及保障協議」啟動談判；「台美21世紀貿易倡議」首批協定也完成簽署；台灣和英國也簽署了提升貿易夥伴關係協議，這是台灣第一次跟歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，也是持續分散依賴中國市場風險的重要一步。這些年不論是外資還是台商回流都越來越多，這些事實證明國內外企業對民進黨執政的信心，代表世界信賴台灣，台灣也值得世界信賴。
賴清德進一步表示，未來他也會照顧中小企業，推動地方創生產業、社會企業，並且因應地緣政治變化，發展「五大信賴產業」，半導體、人工智慧、軍工、安控、以及通訊產業，壯大台灣的科技和經濟實力，讓台灣成為可信賴的經濟貿易夥伴、可依靠的安全屏障，繼續與世界接軌、與未來科技接軌的正確道路。
賴清德談到，在充滿變化的時代，台灣需要有最堅定的領導者，需要有準備最充分的領導者。他表示，過去兩年多來，他結合新境界智庫、青平台智庫、以及台灣智庫等三大智庫，集結超過兩百位學者專家，反覆討論未來的國政藍圖，提出國家希望工程，要為台灣下一個4年、下一個8年、甚至更長遠的20、30年，打下基礎。強調27年前醫師節的這一天，台海危機發生時，他追隨民主前輩的腳步，毅然決然棄醫從政，就是為了追求民主、守護台灣。現在，對抗極權主義的擴張，他對台灣的承諾和27年前一樣明確堅定。
最後，賴清德強調，要繼續選對人、走對路、支持民進黨所提名的八席立委候選人，讓他們為台中打拚，跟賴清德一起建設台中。「政黨票」也懇請集中力量，支持堅持進步改革的民進黨，面對中國文攻武嚇的威脅，全民團結合作，才是唯一的出路。與其藍白合，不如全民合；與其相信藍白合，不如選擇賴清德，「選對方向選對人，國會過半台灣贏！選對方向選對人，守護台灣一定贏！」
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