台灣大賽／味全龍相隔24年奪總冠軍 葉君璋哭了：想起三連霸往事
中職34年台灣大賽味全龍隊今（12）日擊敗樂天桃猿，以4勝3敗之姿，拿到隊史第5座總冠軍，總教練葉君璋帶領2支不同球隊奪冠，也寫下中職史上第一人紀錄，談到奪冠當下，葉總表示自己也有流下眼淚，也浮現過往味全三連霸的往事點滴。
記者路皓惟/台北報導
味全拿下隊史第5座年度總冠軍，葉君璋領軍功不可沒，收下執教生涯的第2枚冠軍戒指，前次是2016年帶領義大犀牛（現為富邦悍將）拿下隊史唯一一座總冠軍，如今相隔7年再次率領味全龍在台灣大賽封王，成為台灣第一位在兩支不同球隊拿下總冠軍的教練。
談到兩次的奪冠經歷，葉君璋表示：「這次特別不一樣，可能是因為味全的關係，腦中浮現很多往事，這次總冠軍賽義大的老朋友也打電話給我鼓勵，感覺很棒，有了義大奪冠的經驗，也讓我知道一支好球隊長什麼樣子。」
蔣少宏接住比賽的最後一球，將這顆冠軍紀念球給了葉總，不過葉君璋將這顆球送給龍隊創辦人、三董魏應充，「真的要感謝三董給我們機會。」
回想拋彩帶的當下，葉君璋笑說：「當下腦中一片空白，只覺得肚子很餓。」這次睽違24年再次奪得總冠軍，葉總肯定全體隊職員的努力，「每個環節都做得很好，加上球員在場上適時表現，我們才有辦法拿下冠軍，這座冠軍不是靠一個人。」