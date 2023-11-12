PLG／謝宗融砍16分力抗鋼鐵人內線 許總誇「捨不得換他下來」
P.League+臺北富邦勇士今（12）日在主場以115:94大勝高雄鋼鐵人，拿下新賽季首勝，此役本土長人謝宗融上場16分鐘得到16分，打出進入職籃後的代表作，賽後總教練許晉哲也給予他好評。
記者黃建霖/臺北報導
謝宗融2021年在SBL獲得第18季的年度MVP、年度第一隊、年度進步獎，功成名就後挑戰更高層級賽事，宣布和富邦勇士簽下2年合約，不過他第一季因為傷病和適應問題，並沒有太多出賽空間。
上一季謝宗融單場最高得分為9分，結果新賽季第二場就10投7中，拿到了16分，還有7個籃板球，賽後許晉哲也直誇他表現得非常好，「上去就捨不得換他下來」。
謝宗融表示，昨天在經歷一場慘敗後，今天大家都打得特別努力、全力以赴爭勝，也有做到賽前教練團的設定和交代，認為自己打得還可以。「昨天因為對方打1大4小沒有太多上場機會，今天由於鋼鐵人的陣容，賽前教練就有告訴我會有比較多上場機會，自己也有把握住。」
而談到新賽季洋將改成4節8人次，謝宗融認為對於本土球員來說確實是挑戰，畢竟若要對上曼尼高這種類型的球員將會很辛苦。但職業球員就是要去自我加強，爭取輪換位置。