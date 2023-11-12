黑龍江結冰阻船運！大批中國人被迫滯留俄羅斯　還爆黃牛插隊衝突

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根據中媒《潮新聞》報導，該名留學生稱有許多在布拉戈維申斯克市的遊客、工作人員、留學生未能按原定時間回國，他也是其中一員，然而因為旅遊簽證有效期限只有三天，正常來說遇到這類特殊情況，回國順序往往是旅遊簽最優先，再來是留學簽證，最後才是領工作簽的中國公民，但當地留學生們卻發現許多持有工作簽或留學生簽證者與黃牛們串通好，夾雜在中國旅行團內一併優先回國。
該名留學生拍攝現場民眾起口角與爭執的畫面，影片中可以看見許多人因為黃牛船票而產生不滿，並稱這筆「插隊」的費用約為1000元人民幣；另一名受困當地的周先生也稱，這兩天能夠回中國的人數有限，但陸續都有黃牛將人「偷渡」塞進旅遊團提前回國的現象，現場也確實有不少爭吵的情況發生。
報導指出，黑河市外辦領事科工作人員表示，中國人被迫滯留俄羅斯的主因是受到氣溫下降影響，黑龍江黑河段進入流冰期，河面上漂浮著大塊浮冰，加上氣墊船較少，所以造成運量不足以順利接駁所有民眾，這種情況每年都會發生，但因為疫情過後首度開通雙邊往來，所以在運量不足的情況下，不僅中國公民被迫留在俄羅斯，留在中國的俄羅斯公民也是。
此外，黑龍江黑河市外辦領事科也稱作為地方政府，他們只能與當地的外事部門聯繫溝通，透過他們了解實際情況，「現在也已向俄方發函，讓他們協助我們了解相關情況。」