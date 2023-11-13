威力彩飆8.2億元！「4星座、4生肖」財神眷顧　最佳下注2時段快看

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第四名－天秤座
11月13日金星旋轉移入天秤座的本命元辰宮位，顯示天秤座財水充沛，財富能量旺到爆表，金星也為桃花穴位，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。
第三名－巨蟹座
11月13日太陽移入巨蟹座的五宮偏財宮位，並且與五宮的水象能量結合，顯示11月13日巨蟹座偏財宮能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大鈔，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。
第二名－獅子座
11月13日太陽加快移入獅子座的家庭長輩宮位，並且進入四宮與水象元素結合，顯示今日你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能藉由家人的財運來引進自身財氣。
第一名－天蠍座
11月13日太陽與火星加速移入天蠍座本命宮並且在元辰位上發光發熱，兩星互相照耀天蠍座的財寶庫，小孟老師建議，下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。
此外，小孟老師表示，11月13日好運生肖為「雞、馬、鼠、蛇」，最佳下注時段為13：00-15：00以及19：00-20：00；財神位在西南方，建議可尋找住家或辦公室西南方的投注站下注會更有財運，說不定億萬富翁就是你！
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。