▲心肌梗塞後無症狀醫批准1星期可「重啟愛愛」 一條件：平時「多做這件事」

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不過如果心導管檢查發現仍然有殘餘的病灶的話，建議先請醫生安排心臟壓力測試（運動心電圖或是心肌灌注掃描），確認心臟是否已經完全恢復； 若是接受「開心手術」的患者，必須要等待8周後胸部傷口恢復，再進行性行為。
目前醫師們認為性行為相當於中度以上的運動，根據心臟病患的復健研究顯示，心肌梗塞一個禮拜之後開始進行復健運動是非常安全的，因此目前也認為性行為是可以進行的。 經過醫師評估心臟穩定的病人，只要沒有胸口悶痛、呼吸喘、或是心跳快的情況，就可以從事性行為。
不過很多患者還是會擔心重啟性行為的危險，劉中平則表示，經過多年的研究，在心肌梗塞後一個月內重新開始性行為，可以顯著地減少患者的長期死亡率。
至於大家一直流傳性行為會增加心肌梗塞的風險，類似「馬上風」的情況，是真的嗎？ 研究顯示，性行為會導致發生心肌梗塞的機會增加2.7倍，但因為實際性行為的時間並不長，所以如果每週進行1小時的性行為，可能會增加一年內心肌梗塞的機會約萬分之3，算是相當少的增加，所以目前醫師人並不會建議一般人減少性行為；且有運動習慣的人在性行為中間發生心肌梗塞的機會，會比不運動的人減少一半以上。
所以劉中平呼籲民眾平時要多運動，維持健康的生活習慣，確保心臟健康良好，就可以開心地做快樂的事情。
本文經 劉中平醫師 臉書粉專《劉中平醫師的心臟科筆記》授權報導
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