▲腎友當心飲食地雷！醫揭10類高磷食物：高蛋白質、加工食品、內臟、糕點、醬料

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體內磷的平衡
新泰綜合醫院腎臟科主任陳佑丞醫師在臉書粉專《陳佑丞醫師・腎臟專科》發文說明，幾乎所有食物都含有磷，尤其富含蛋白質的蛋豆魚肉類，是為高磷食物來源，建議適量攝取。磷離子經由飲食進入人體，最終經由尿液及糞便排除離開人體。在腎功能正常的情況下，即使攝入再多的磷也可經由尿液排除，達到體內平衡；但在腎功能衰退的情況下，如慢性腎病患者的腎臟無法維持血中磷的清除，此時血中的磷就會開始上升。
陳佑丞解釋，血磷一旦升高對人體的危害極大，除了加快慢性腎病惡化速度，也會對心血管系統造成危害，例如血管鈣化、增加心血管疾病風險、增加死亡率等；另外高血磷也會跟血中的鈣結合，造成低血鈣、抽筋；高血磷也會持續刺激副甲狀腺分泌副甲狀腺素，造成續發性副甲狀腺亢進，甚至出現副甲狀腺瘤，皮膚搔癢、腎性骨病變等。
高磷飲食
為了維持血磷濃度不要太高，建議慢性腎病患者以及各位腎友們必須嚴格從飲食控制起，慎選食物從中減少飲食中的磷。陳佑丞表示，其實有很多食物是高磷飲食地雷區，在此為大家提供10大類含磷量極高的常見食物（磷離子含量 >250mg/每100公克食物）：
1. 全穀類：糙米、薏仁、五穀米、燕麥片；
2. 加工食品：肉鬆、蟹肉棒、火腿、雞蛋豆腐；
3. 堅果及種子類：榛果、花生、腰果、西瓜子；
4. 動物內臟：豬肝、煙燻豬肝；
5. 豆類：鷹嘴豆、綠豆、紅豆、黃豆；
6. 乳製品：乳酪(起司)、全脂奶粉、脫脂奶粉；
7. 醬料類：義式乳酪醬、花生醬；
8. 糕餅點心類：花生糖、牛奶巧克力、黑芝麻糖；
9. 魚貝類 (乾燥海產)：吻仔魚、柴魚片、冷凍干貝、小魚干；
10.其他：鐵蛋、雞蛋黃。
另外也特別提醒平時愛吃豆類點心的腎友們，豆類又分成屬於澱粉、蛋白質、以及蔬菜的豆類，但不管哪一種含磷量都極高。
本文經 陳佑丞醫師 臉書粉專《陳佑丞醫師・腎臟專科》授權報導
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