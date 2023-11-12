▲「慣性焦慮」怎麼辦？心理師揭4法拯救自我：專注、列出、調整、自處

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「明明沒發生什麼事，為什麼會不自覺感到焦慮？」
「因為擔心工作還沒完成，就先不安排其他行程吧...」
社會步調變化快，如果不努力一點很可能就會被淘汰，所以「焦慮」似乎是每個人都感受過的情緒。每個情緒都有它存在的意義，但心理師提醒，其實你可以選擇不被情緒牽著鼻子走。
在面對焦慮時，我們可以如何游刃有餘地解決它呢？心理師余佳容在臉書粉專《芬妮的禪繞畫天地 余佳容心理師》列出以下「4個面對焦慮時的作法 」：
專注於當下
與其花心力去糾結該如何不焦慮，倒不如專注於眼前該做的事情。當我們把注意力集中在眼前時，「這個也要做、那個還沒完成」的想法就不會出現在腦海中。
懂得分輕重緩急
將事情列出並排定優先順序，先做重要緊急的事，不重要也不緊急的事可以放在之後再來規劃。當你把腦裡一直思考的事情明確列下來後，在執行時比較不會因為「還有什麼事還沒做」而分心。
盡力就好
「盡人事、聽天命」。如果只是為了預防做不完的事情而讓自己一直處於待機的狀態，會讓自己錯過許多精彩的事情。你知道一直以來你都盡力了，結果也不是你可以控制的，余佳容建議，這時你能做的是調整自己的狀態。
預留時間給自己
重視自己的身心健康，要記得你比任何事都來得重要，所以不要忽略與自己相處的時間，唯有預留時間給自己、與自己對話，才能在快節奏中調整步調。
本文經 心理師余佳容 臉書粉專《芬妮的禪繞畫天地 余佳容心理師》授權報導
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