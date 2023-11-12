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男童受傷後感染「吃肉細菌」病逝！NHS警告家長：傷口出現10症狀馬上急診

▲男童受傷後感染「吃肉細菌」病逝！NHS警告家長：傷口出現10症狀馬上急診
▲男童受傷後感染「吃肉細菌」病逝！NHS警告家長：傷口出現10症狀馬上急診

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一名男童不慎扭傷腳，傷口惡化竟演變成食肉菌感染，最後不幸喪命！

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根據外媒The Sun報導，這名來自美國佛羅里達州的11歲男孩傑西布朗（Jesse Brown），不久前在使用跑步機時意外扭傷腳踝，家人估計他在事故中擦傷了皮膚讓細菌入侵體內，以致幾天后腳踝出現紫紅色類似瘀青的斑點，家人才發現不對勁將他緊急送醫。

根據醫護人員表示，傑西的傷口感染了 Α型鏈球加上傷口惡化，進而引發壞死性筋膜炎（俗稱食肉菌感染）。他被送入加護病房治療不久後，因病情加劇甚至出現腦部腫脹，最終不治喪命。

根據英國國民保健署(NHS)指出，Α型鏈球菌（Group A streptococcus）是一種常見於咽喉和皮膚的細菌，一般上只會導致輕微病症，在極少數情況下，比如當我們生病或免疫力差時，該細菌入侵到血液中或身體其他部位並襲擊體內的免疫防禦系統，則引起「侵襲性」Α型鏈球菌感染，可導致壞死性筋膜炎或中毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome）。



緊急就醫10症狀

NHS提醒大家任何傷口都應該到急診室處理，同時發出警告，壞死性筋膜炎雖然罕見，但卻是一種「食肉菌」感染的疾病，若出現以下症狀務必接受緊急護理：

  1. 傷口出現異常的劇烈疼痛、傷口周圍失去知覺；
  2. 周圍皮膚腫脹；
  3. 流感症狀如發燒、頭痛和疲勞；
後期症狀

  1. 噁心、嘔吐、腹瀉；
  2. 神智不清；
  3. 皮膚出現黑、紫或灰色斑塊和水泡（皮膚黝黑者可能不明顯）；
侵襲性Α型鏈球菌4症狀

  1. 發高燒（高於攝氏38度）；
  2. 嚴重肌肉疼痛；
  3. 局部肌肉壓痛；
  4. 傷口發紅。
高危人群

NHS指出，容易感染「侵襲性Α型鏈球菌」的高風險人群包括與感染者密切接觸的人、年齡超過65歲、糖尿病患者、患有心血管疾病或癌症、近期曾感染水痘、人類免疫缺乏病毒（或稱愛滋病毒，HIV）感染者、正在接受類固醇或靜脈注射藥物治療者。

據報導，英國自去年9月已有至少40名孩童因感染Α型鏈球菌喪命，目前感染病例仍持續增加。在此呼籲各位家長，小孩若受傷要特別注意傷口，一旦發現感染症狀，應立即送往醫院接受治療。

 

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