盧秀燕批現任立委在睡覺　林佳龍怒嗆：中央補助被妳砍掉怎不說？

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盧秀燕的說法引起綠委們不滿，先後在賴清德競選總部成立大會時開砲，總統府祕書長、前台中市長林佳龍更是罕見動怒，批評盧秀燕「吃果子不拜樹頭還砍樹頭」。
林佳龍說，中央並未看顏色補助，以會展中心為例，是他自胡志強手上接下，原本中央、地方各出50億元，但盧秀燕上任後，把中央的50億元退回，因為蓋會展中心台中要出地，她為了出地要跟中央收錢，「是她不要做，現在才緊張要甩鍋」。
至於位於水湳的市立綠美圖，林佳龍指水湳重劃開發案，市府收入超過5百億元，「這5百億元花到哪裡了？」他在任時巨蛋以BOT方式興建，盧秀燕卻要換地方，弄到流標7次才標出去，也是從可以不必花錢，變成要多花100億元。
林佳龍說，中央前瞻預算給台中超過200億元，包括0到6歲國家一起養、長照2.0、社會住宅，這些她都刻意不講。不是中央一毛不給，是因選錯了人、做錯了事，讓台中沒建設，選舉到了才甩鍋。
林佳龍餘怒未息，再批盧秀燕更改捷運藍線、否決沙鹿轉運中心計劃、影響海線發展，「我當交通部長，她3年多送不出綜合計劃，每次換個封面又送上來」。還有中央要補助卻被盧秀燕砍掉的，他當交通部長時推動台中海線鐵路雙軌高架化250多億元，但盧不願意做，只因雙軌中央全額補助、高架部分依規定有分配的比例，她就不配合。
民進黨台中市黨部主委李天生說，台中大建設哪件是盧秀燕規畫的？都是以前的市長規畫！立委爭取這麼多前瞻預算她不講，卻為了選舉罵民進黨，真是莫名其妙。立法院副院長蔡其昌批評，74號道路完工、中捷綠線通車，盧秀燕在現場都表示感謝中央，中央不分黨派把地方建設好，選舉一到她就抹黑分化、誣指中央大小眼。
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