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盧秀燕批現任立委在睡覺　林佳龍怒嗆：中央補助被妳砍掉怎不說？

▲林佳龍氣憤反駁盧秀燕說法，並指「中央補助被妳砍掉怎都不說」？（圖／翻攝賴清德YT，2023.11.12）
▲林佳龍氣憤反駁盧秀燕說法，並指「中央補助被妳砍掉怎都不說」？（圖／翻攝賴清德YT，2023.11.12）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕今上午痛批台中三大建設中央連一毛不給，質問「蔡英文在哪裡？」「現任的立委在睡覺嗎？」前市長林佳龍晚間爆氣反擊，指三項建設是因盧秀燕變更原本計劃，才導致一拖再拖，並舉例海線鐵路高架化建設，「中央補助被妳砍掉怎都不說」？

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盧秀燕今（12）日為國民黨北區北屯立委參選人黃健豪競選總部揭牌儀式站台，她指自己擔任市長後，台中治理在各大評比都奪下六都之冠，但她很辛苦，會展中心、綠美圖、台中巨蛋等重大建設，中央補助是零，連前瞻特別預算都只分配到其他城市的1/5，非常不公平！她怒問「蔡英文總統在哪裡？有沒有欺負台中人？」「現任的立委在睡覺嗎？」「咱比別人卡細漢嗎？」

盧秀燕的說法引起綠委們不滿，先後在賴清德競選總部成立大會時開砲，總統府祕書長、前台中市長林佳龍更是罕見動怒，批評盧秀燕「吃果子不拜樹頭還砍樹頭」。

▲盧秀燕為國民黨北區北屯立委參選人黃健豪站台，痛批台中三大建設中央連一毛不給。（圖／台中市議員黃健豪提供，2023.11.12）
▲盧秀燕為國民黨北區北屯立委參選人黃健豪站台，痛批台中三大建設中央連一毛不給。（圖／台中市議員黃健豪提供，2023.11.12）
林佳龍說，中央並未看顏色補助，以會展中心為例，是他自胡志強手上接下，原本中央、地方各出50億元，但盧秀燕上任後，把中央的50億元退回，因為蓋會展中心台中要出地，她為了出地要跟中央收錢，「是她不要做，現在才緊張要甩鍋」。

至於位於水湳的市立綠美圖，林佳龍指水湳重劃開發案，市府收入超過5百億元，「這5百億元花到哪裡了？」他在任時巨蛋以BOT方式興建，盧秀燕卻要換地方，弄到流標7次才標出去，也是從可以不必花錢，變成要多花100億元。

林佳龍說，中央前瞻預算給台中超過200億元，包括0到6歲國家一起養、長照2.0、社會住宅，這些她都刻意不講。不是中央一毛不給，是因選錯了人、做錯了事，讓台中沒建設，選舉到了才甩鍋。

▲賴清德台中市競選總部今晚成立。（圖／民進黨台中市黨部提供，2023.11.12）
▲賴清德台中市競選總部今晚成立。（圖／民進黨台中市黨部提供，2023.11.12）
林佳龍餘怒未息，再批盧秀燕更改捷運藍線、否決沙鹿轉運中心計劃、影響海線發展，「我當交通部長，她3年多送不出綜合計劃，每次換個封面又送上來」。還有中央要補助卻被盧秀燕砍掉的，他當交通部長時推動台中海線鐵路雙軌高架化250多億元，但盧不願意做，只因雙軌中央全額補助、高架部分依規定有分配的比例，她就不配合。

民進黨台中市黨部主委李天生說，台中大建設哪件是盧秀燕規畫的？都是以前的市長規畫！立委爭取這麼多前瞻預算她不講，卻為了選舉罵民進黨，真是莫名其妙。立法院副院長蔡其昌批評，74號道路完工、中捷綠線通車，盧秀燕在現場都表示感謝中央，中央不分黨派把地方建設好，選舉一到她就抹黑分化、誣指中央大小眼。

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