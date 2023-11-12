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一帶一路掏空美元庫存！埃及欲向肯亞「以物易物」買茶葉

▲受到外匯缺乏的影響，埃及政府希望肯亞能藉由「以物易物」方式讓他們進口茶葉。圖為肯亞婦女採茶。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到外匯缺乏的影響，埃及政府希望肯亞能藉由「以物易物」方式讓他們進口茶葉。圖為肯亞婦女採茶。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國「一帶一路」倡議遭批評設下債務陷阱，藉由掏空發展中國家擴張區域政經影響力。參與一帶一路倡議的埃及與肯亞，近期因為美元短缺導致貨物無法順利交易卡在港口，如今雙方在都缺乏外匯的情況下討論希望能透過「以物易物」的方式購買貨物。

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根據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram) 報導，埃及是肯亞第二大的茶葉購買國，僅次於巴基斯坦，但根據肯亞茶葉局的數據，2023年前8個月，肯亞茶葉對埃及市場的出口量已下降了23%；不僅如此，受到缺乏外匯影響，肯亞財政部長敦古（Njuguna Ndung’u）稱肯亞出口商遲遲收不到埃及的貨款，埃及及巴基斯坦都希望透過以物易物方式，取得肯亞茶葉。

敦古在肯亞首都奈洛比（Nairobi）出席公開活動時提到，埃及駐肯亞大使埃爾登（Wael Nasr El-Den）告知肯亞，目前埃及美元嚴重短缺，所以肯亞的出口商才收不到埃及的貨款，且大量茶葉為此無法出貨而堆在肯亞港口。

報導指出，埃及目前正經歷多年來最嚴重的外匯危機，同時也是外債違約風險最大的五個經濟體之一，埃及現在的目標是能在外匯短缺時，儘量減少對美元儲備的依賴。

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