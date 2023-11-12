玩藍白合時事哏！盧秀燕自虧：侯柯早點學談判、同理技巧就好了
台中市政府與東海大學合辦「2023台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」，市長盧秀燕在閉幕致詞時大開藍白合玩笑，指國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲年輕時，若受過模擬聯合國訓練、學到談判及同理技巧，「今天藍白合的談判整合就會比較順利快速了」。
記者顏幸如／台中報導
舉辦第4年的「2023台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」今（12）日閉幕，共有全台38所高中350名學生參與。盧秀燕致詞時透露，自己曾是立法院國防外交委員會委員，從政策的擬定、機密預算的審查都擔任過主席，還要協助國家進行國際交流合作。
盧秀燕說，擔任立委時她深感自己不足，於是到淡江大學戰略國際事務與戰略研究所讀了3年書，她笑說「我的論文都經過考驗、完全按照論文標準，大家可以上網去看」。
她表示營隊已打出能見度，現在只是開始，未來希望學生們繼續保持對國際事務的關心、技能有所提昇。她舉近來熱門的「藍白合」話題為例，雙方陣營在談判、尋求合作機會的過程中，應該同理對方處境、思考如何促進成功？模擬聯合國是培養能力很好的機會。
最後盧秀燕下了一個結論，她表示如果柯文哲、侯友宜年輕時有參加過模擬聯合國會議訓練，知道怎麼談判，「今天藍白合的談判整合，就會比較順利快速了」！引起全場大笑。