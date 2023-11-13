曼谷鬧區槍擊！大學生遭開數槍重傷　無辜女老師「額頭中彈」亡

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報導指出，此槍擊案疑似與校園恩怨有關，無辜被波及的女老師名為希拉達（Sirada），在一所天主教學校教電腦，事發時正在附近銀行使用ATM提款，她因額頭中彈，送醫後仍宣告不治。家人將在家鄉素攀府（Suphan Buri）為她舉行葬禮。
至於槍手原本開槍的目標，19歲、就讀拉加曼加拉理工大學（Rajamangala University of Technology）的Thanasorn Hongsawat，雖然躲過首顆子彈，但槍手隨後又向他的腹部、頭部與脖子開了數槍，導致該名學生傷重，被送往朱拉隆功國王紀念醫院治療。
Thanasorn Hongsawat的母親表示，兒子因頸部傷口不斷流血、子彈埋在腿裡，必須接受3次手術，並說兒子平常未與人結怨，學習也很努力，家人都對他寄予厚望，不知為何恐怖的暴行會發生在兒子身上。
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