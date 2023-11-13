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曼谷鬧區槍擊！大學生遭開數槍重傷　無辜女老師「額頭中彈」亡

▲泰國曼谷11日發生一起街頭槍擊事件。（示意圖／取自Unsplash）
▲泰國曼谷11日發生一起街頭槍擊事件。（示意圖／取自Unsplash）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

泰國曼谷（Bangkok）11日發生一起槍擊事件，曼谷孔堤（Klong Toey）順通科薩路（Sunthon Kosa Road）一間銀行前方，有2名男子朝一群大學生開槍，結果波及附近1名女老師，導致她額頭中彈身亡，另有1名學生重傷。

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綜合《曼谷郵報》等泰媒報導，目擊者聲稱，事發時2名騎摩托車的男子，在公車站旁與多名大學生發生激烈爭執，接著就掏出槍枝開火後逃逸，曼谷警方已著手追捕嫌犯。

報導指出，此槍擊案疑似與校園恩怨有關，無辜被波及的女老師名為希拉達（Sirada），在一所天主教學校教電腦，事發時正在附近銀行使用ATM提款，她因額頭中彈，送醫後仍宣告不治。家人將在家鄉素攀府（Suphan Buri）為她舉行葬禮。

至於槍手原本開槍的目標，19歲、就讀拉加曼加拉理工大學（Rajamangala University of Technology）的Thanasorn Hongsawat，雖然躲過首顆子彈，但槍手隨後又向他的腹部、頭部與脖子開了數槍，導致該名學生傷重，被送往朱拉隆功國王紀念醫院治療。

Thanasorn Hongsawat的母親表示，兒子因頸部傷口不斷流血、子彈埋在腿裡，必須接受3次手術，並說兒子平常未與人結怨，學習也很努力，家人都對他寄予厚望，不知為何恐怖的暴行會發生在兒子身上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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