周一開工15度低溫！全家咖啡第2杯9元　星巴克太妃核果那堤買1送1

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📍APP｜限10月30日．10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）
◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）
指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡
🟡萊爾富
📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）
◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）
◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）
🟡星巴克
每年聖誕節前夕必喝的太妃核果那堤，終於等到買一送一！今（13）日起至11月15日連續三天，在上午11時至晚間8時期間，到門市買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的指定飲料買1送1。
📍買1送1指定品項
◼冷萃咖啡
◼香檸蜜柚冷萃咖啡
◼那堤（含特選）
◼太妃核果那堤（含特選）
◼焦糖瑪奇朵（含特選）
◼福吉茶那堤
◼玫瑰蜜香茶那堤
◼經典紅茶葛粉燕麥那堤
◼焦糖咖啡星冰樂
◼醇濃抹茶星冰樂