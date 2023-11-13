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周一開工15度低溫！全家咖啡第2杯9元　星巴克太妃核果那堤買1送1

▲周一開工迎15度低溫，全家單品咖啡第2杯9元；星巴克開喝「太妃核果那堤買1送1」。圖為星巴克2022年聖誕杯。（圖／NOWnews資料照片）
▲周一開工迎15度低溫，全家單品咖啡第2杯9元；星巴克開喝「太妃核果那堤買1送1」。圖為星巴克2022年聖誕杯。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文／綜合報導

周一開工涼颼颼，受東北季風影響，今（13）日是冷空氣最強的時間，桃園今晨出現15.4度低溫，快來杯熱咖啡暖身醒腦。全家推出單品咖啡「第2杯9元」只限今天，7-11濃萃美式咖啡買11送11剩下最後兩天，最推薦則是星巴克今起「太妃核果那堤」買1送1，《NOWnews》整理咖啡優惠一次看。

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🟡全家便利商店

📍APP｜限10月30日．10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家周一單品日祭出第2杯9元。（圖／手機截圖）
▲全家周一單品日祭出第2杯9元。（圖／手機截圖）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜即起至11月14日
◾濃萃美式咖啡買11送11，5折（原價50元、特價25元）

◾現萃茶經典純奶茶／四季春純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）

◾珍珠奶茶買11送11，5折（原價60元、特價30元）

◾濃萃拿鐵17杯711元，7折（原價60元、特價42元）

◾精品拿鐵中杯 11杯711元，7.2折（原價90元、特價65元）

◾風味飲系列指定冰飲15杯711元，7.3折（原價65元、特價47元）

指定冰飲品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡

▲7-11開跑雙11，祭出美式買11送11。（圖／業者提供）
▲7-11雙11優惠最後倒數兩天。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍APP｜即起至11月14日
◾大杯美式50杯1111元，4.9折（原價45元、平均23元）

◾大杯拿鐵35杯1111元，5.8折（原價55元、平均32元）

◾蜂蜜風味拿鐵25杯1111元，5.9折（原價75元、平均45元）

🟡星巴克
每年聖誕節前夕必喝的太妃核果那堤，終於等到買一送一！今（13）日起至11月15日連續三天，在上午11時至晚間8時期間，到門市買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的指定飲料買1送1。

📍買1送1指定品項
◼冷萃咖啡
◼香檸蜜柚冷萃咖啡
◼那堤（含特選）
◼太妃核果那堤（含特選）
◼焦糖瑪奇朵（含特選）
◼福吉茶那堤
◼玫瑰蜜香茶那堤
◼經典紅茶葛粉燕麥那堤
◼焦糖咖啡星冰樂
◼醇濃抹茶星冰樂

▲星巴克連續三天指定飲品買1送1。（圖／業者提供）
▲星巴克連續三天指定飲品買1送1。（圖／業者提供）

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