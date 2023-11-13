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疑被逼承認行賄！中國企業家跳樓亡　「公司微信文」事後刪除

▲中國江蘇省常州市的「華立液壓潤滑設備公司」，其董事長近日留下遺書後輕生。（圖／翻攝自微博）
▲中國江蘇省常州市的「華立液壓潤滑設備公司」，其董事長近日留下遺書後輕生。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國江蘇省常州市的「華立液壓潤滑設備公司」，其董事長承勇，近日傳出跳樓輕生消息，他在11日凌晨於微信朋友圈發布訊息，聲稱被常州市紀委約談有關天寧區副區長楊康成放款的事宜，遭威逼承認有不法行為；該公司的微信公眾號「常州華立」也發文表示：「2023年11月11日凌晨4點36分，常州市華立液壓潤滑設備有限公司董事長承勇遭威逼承認接受800萬元存款和現金行賄，含冤跳樓身亡自證清白！」不過該文章已遭刪除。

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根據中媒《第一財經》報導，承勇在11日凌晨留下遺書，內容提到：「800萬的存款，所有前期承認的現金行賄都不存在，我當時只想早點交代結束，草率承認的，證據都是慢慢猜和想出來的，剛好對上，也是巧合！存屬巧合！我不想受累了，拜拜」。之後又在微信朋友圈寫下一段遺言，聲稱：「近期我被市紀委約談楊康成副區長放款的事宜，我本人發誓沒有拿他的800萬存款和現金行賄的事情，在裡面一開始只是想盡快付錢走人，沒想到遇到的是進退兩難，審訊小屋子有點難熬，太壓抑，可能是我的心理素質太差了，度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步，拜拜。」

▲死者生前於微信朋友圈發文。（圖／翻攝自微博）
▲死者生前於微信朋友圈發文。（圖／翻攝自微博）
《第一財經》並引述承勇家屬透露，承勇前一天被紀委監委約談到深夜11點才回到家，看上去壓力頗大，還對妻子道歉，但沒有透露太多有關紀委談話內容。

家屬及常州華立管理人員聲稱，承勇已連續3天被常州市紀委監委談話，期間每天只能睡1至2個小時。承勇過世當天是半夜出門，同住家人因為都在睡覺所以未察覺，是承勇的姊姊看到朋友圈消息，第一時間聯絡承勇的妻子後報警。11月11日凌晨5點15分，家屬接獲通知，承勇於常州市新北區世茂廣場跳樓身亡。

報導提到，承勇所說的楊康成，是常州市天寧區人民政府黨組成員、副區長，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受常州市紀委監委會的紀律審查和監察調查。

家屬還表示，儘管公司及承勇都沒與楊康成有放款往來，但被約談後確實有考慮是否應該拿錢出來了事，只是從公司賬上出800萬人民幣，是需要平賬的，作為股份制公司，如何向股東如何交代很麻煩，這或許是承勇的另一層壓力。

對此，常州市委市政府回應，正在組織相關部門依法進行調查，深入核查相關案件辦理情況，堅持實事求是、依規依紀依法的原則，認真處置。

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