疑被逼承認行賄！中國企業家跳樓亡　「公司微信文」事後刪除

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《第一財經》並引述承勇家屬透露，承勇前一天被紀委監委約談到深夜11點才回到家，看上去壓力頗大，還對妻子道歉，但沒有透露太多有關紀委談話內容。
家屬及常州華立管理人員聲稱，承勇已連續3天被常州市紀委監委談話，期間每天只能睡1至2個小時。承勇過世當天是半夜出門，同住家人因為都在睡覺所以未察覺，是承勇的姊姊看到朋友圈消息，第一時間聯絡承勇的妻子後報警。11月11日凌晨5點15分，家屬接獲通知，承勇於常州市新北區世茂廣場跳樓身亡。
報導提到，承勇所說的楊康成，是常州市天寧區人民政府黨組成員、副區長，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受常州市紀委監委會的紀律審查和監察調查。
家屬還表示，儘管公司及承勇都沒與楊康成有放款往來，但被約談後確實有考慮是否應該拿錢出來了事，只是從公司賬上出800萬人民幣，是需要平賬的，作為股份制公司，如何向股東如何交代很麻煩，這或許是承勇的另一層壓力。
對此，常州市委市政府回應，正在組織相關部門依法進行調查，深入核查相關案件辦理情況，堅持實事求是、依規依紀依法的原則，認真處置。
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