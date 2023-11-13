燃料耗盡！加薩最大醫院　5早產兒、7重症病患不治

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哈瑪斯政府今天表示，與以色列的戰鬥在加薩造成的罹難人數已經增加為1萬1180人。哈瑪斯新聞辦公室指出，其中包括4609名兒童、3100位婦女，另外還有2萬8200人受傷。
加薩最大的西法醫院（Al-Shifa Hospital）院區一再遭到襲擊，哈瑪斯衛生官員表示，醫院的心臟科病房今天遭到摧毀。
巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）表示，加薩北部的聖城醫院（Al-Quds Hospital）因為發電機沒有燃料而停止運作後，尋求庇護和必須接受治療的病患恐慌加劇。
與此同時，官員指出，加薩兩家兒童醫院被「強迫疏散」的病人只能「在大街上無人照料」。
加薩醫院主管官員札庫特（Mohammed Zaqut）告訴記者：「納薩爾兒童醫院（Al-Nasr Children's Hospital）和蘭提西兒科醫院（Al-Rantisi Pediatric Hospital）強制疏散導致病人只能待在大街上、無人照料。」
他說，已經跟這兩家醫院的護理人員「完全失去聯繫」。
以色列軍方今天稍早表示，已經讓這兩家醫院「得以進行人員撤離」，並且增開一條路線讓平民能夠安全通過，前往加薩南部。
札庫特表示，因為激戰，「沒有人能夠進入或是離開」西法醫院。
醫生和援助機構昨天表示，由於斷電，西法醫院新生兒病房中39名嬰兒有兩名「命喪保溫箱內」。
札庫特說：「我們必須拯救早產兒。」（譯者：何宏儒）1121113
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