護師國考門檻調降惹議！薛瑞元問「不滿邏輯在哪」　她氣炸狂嗆

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針對薛瑞元說法，陳玉鳳昨（12）日晚間開直播怒批，護師公會多次透過問卷調查，向政府反映護理人員的人力及薪資問題，直指是「工作量太高了、太累，衛福部有在管嗎？你們什麼時候，問過基層和工會意見」，是因為護理人員薪資低、尊嚴低、勞動條件低，導致護理人員不願意進入職場。
陳玉鳳說，衛福部聽到的都是護理立委和資方打手全聯會的訴求，但這些根本不是基層要求的，她強調現在32萬人有護理證照，但實際從事護理工作的只有19萬人，護理人力不足，是工作條件太爛，三高工時高、壓力高、風險高和三低低薪、低尊嚴、勞動條件太低，以及護病比太高，導致沒有人要進護理職場，不是沒有人力。
陳玉鳳質疑「是認為基礎醫學理論不重要嗎？」，把國考科目「基礎醫學」降到10%，根本沒有跟基層討論，只會把護理人員變得越來越廉價，越來越不被重視。
至於行政院稱明年編200億預算幫醫事人員加薪，陳玉鳳痛批根本就是假的，「我們沒看到錢從哪邊來，也沒有講怎麼來」，說要幫護理加薪根本是變相減薪，還誤導民眾以為護理師很貪心。
台灣醫事人員大聯盟也宣布，將在11月19日舉辦「黑十字運動」，號召民眾下午兩點於凱道一同聲援「看病藥安全、醫療好環境，限制總員額、健保更永續」來改善台灣的醫療環境。