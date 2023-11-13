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護師國考門檻調降惹議！薛瑞元問「不滿邏輯在哪」　她氣炸狂嗆

▲護理國考門檻調降，衛福部長薛瑞元稱「不曉得不滿的護理師邏輯在哪裡」。（圖／記者林志怡攝）
▲護理國考門檻調降，衛福部長薛瑞元稱「不曉得不滿的護理師邏輯在哪裡」。（圖／記者林志怡攝）

記者林莞茜／綜合報導

考選部公告降低護理國考門檻，引發爭議，衛福部長薛瑞元認為提升國考通過率，充實護理人力「不曉得不滿的護理師邏輯在哪裡」，對此，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳痛批「大幹話王又在講幹話」，強調不是醫護人不夠，是勞動環境太爛「官員沒有在看沒有在聽，聽不懂人話還在一天到晚說謊騙人。」

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為緩解護理師人力不足問題，考選部日前公告，降低護理國考門檻，把難度較高的「基礎醫學」比例調降，引發外界批評，因應缺工而降國考難度。衛福部長薛瑞元則回應，護理界不斷提出須改善人力不足問題，不曉得不滿的護理師是用怎麼樣的理由，一方面說人力不足，當要充實人力，讓國考的部分有更多人考得過時，卻又反對，所以「我不知道他的邏輯在哪裡？」

▲台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳，在直播中怒批衛福部長薛瑞元「年紀大都選擇退休」。（圖／翻攝自陳玉鳳護理異言堂）
▲台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳，在直播中怒批衛福部長薛瑞元「年紀大都選擇退休」。（圖／翻攝自陳玉鳳護理異言堂）


針對薛瑞元說法，陳玉鳳昨（12）日晚間開直播怒批，護師公會多次透過問卷調查，向政府反映護理人員的人力及薪資問題，直指是「工作量太高了、太累，衛福部有在管嗎？你們什麼時候，問過基層和工會意見」，是因為護理人員薪資低、尊嚴低、勞動條件低，導致護理人員不願意進入職場。

陳玉鳳說，衛福部聽到的都是護理立委和資方打手全聯會的訴求，但這些根本不是基層要求的，她強調現在32萬人有護理證照，但實際從事護理工作的只有19萬人，護理人力不足，是工作條件太爛，三高工時高、壓力高、風險高和三低低薪、低尊嚴、勞動條件太低，以及護病比太高，導致沒有人要進護理職場，不是沒有人力。

陳玉鳳質疑「是認為基礎醫學理論不重要嗎？」，把國考科目「基礎醫學」降到10%，根本沒有跟基層討論，只會把護理人員變得越來越廉價，越來越不被重視。

至於行政院稱明年編200億預算幫醫事人員加薪，陳玉鳳痛批根本就是假的，「我們沒看到錢從哪邊來，也沒有講怎麼來」，說要幫護理加薪根本是變相減薪，還誤導民眾以為護理師很貪心。

台灣醫事人員大聯盟也宣布，將在11月19日舉辦「黑十字運動」，號召民眾下午兩點於凱道一同聲援「看病藥安全、醫療好環境，限制總員額、健保更永續」來改善台灣的醫療環境。

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