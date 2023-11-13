影／以越南雜貨店當掩護！警攻堅職業賭場 逮24嫌查扣逾90萬賭資
新北市新莊分局接獲線報，四維市場周成德街一家越南雜貨店，晚上在地下室開啟職業賭場，旋即成立專案小組進行佈線蒐證後，向法院聲請搜索票獲准，11日0時許，持搜索票前往查緝，查獲43歲鄭姓越南籍負責人、及48歲孫姓越南籍承租人，以及4名把風人員和18名共計24人，其中有19人為越南籍，並現場查扣天九牌1組、監視器1組、骰子20顆、賭資共新台幣66萬9062元、抽頭金新台幣25萬7410元，全案詢後依刑法賭博罪移請新北地檢署偵辦。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，職場賭場由來自越南、已取得台灣籍的48歲孫姓男子10月下旬承租該店面，平時經營越南雜貨店和越式脆皮法國麵包，並找同鄉43歲鄭姓男子合夥，本（11）月初開始在地下室兼營天九牌賭場，每周五、六、日晚上開賭，前方以賣雜貨、越式脆皮法國麵包為掩飾，進入地下室賭場不需要暗語，但需要熟客帶進去。
新莊分局接獲線報後展開蒐證，並向新北地方法院聲請搜索票獲准，11日凌晨0時50分前往查緝，當場查獲鄭男、孫男、現場把風工作人員4名、賭客18名，共計24人；據警方調查，賭客年紀介於36歲到69歲之間，現場有4位本國人、1位中國大陸人、19位越南人，均非逃逸、逾期者。
現場查扣天九牌1組、監視器1組、骰子20顆、賭資共新台幣66萬9062元、抽頭金新台幣25萬7410元，全案詢後依刑法賭博罪移請新北地檢署偵辦。