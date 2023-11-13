全球局勢動盪！APEC、拜習會在即 舊金山街頭湧現抗議人潮
中國國家主席習近平即將訪問美國舊金山，參與亞太經合組織（APEC）峰會，不過峰會舉行前，舊金山街頭已出現大批示威者，他們有的是要抗議中國政府侵犯人權，也有人是針對經濟環境、以色列與哈馬斯衝突而上街。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《美國之音》、《自由亞洲電台》報導，作為本次APEC峰會的東道主，拜登（Joe Biden）總統將出席並主持會議，而他與中國國家主席習近平的會晤更引起全球高度關注。舊金山警察局長斯科特（Bill Scott）預計，每天都會有幾場示威，雖然民眾可以在舊金山合法行使憲法賦予的權利，但不容忍任何濫施暴力、破壞財產的犯罪行為，必要時將實施拘捕。
中國民主教育基金會、中國民主人權聯盟、民主中國陣線、自由雕塑公園、中國民主黨、洛杉磯中國民主平台等多個人權團體，當地時間10日下午也在舊金山市區，進行了以抗議習近平為主題的車隊遊行活動。中國民主教育基金會會長方政指出，中國當局3年疫情期間政策不得人心，倒行逆施給人民帶來災難，並呼籲北京釋放被非法綁6年的律師高智晟。
還有人在遊行車上放了象徵八九民主運動期間，天安門廣場上豎立的民主女神像，儘管該像在六四之夜被推倒了，但它就像一面戰旗，會由海外的民主鬥士重新豎立。有來自中國山東的與會者向《自由亞洲》透露，在中國時曾經歷當局嚴酷的疫情封鎖政策，體驗到「權力的傲慢、對民生的漠視和對生命、自由的踐踏」，加上新疆大火、貴州轉運大巴車禍、孕婦無法就醫導致流產等封控期間發生的慘案，都讓他看清共產黨執政的本質。