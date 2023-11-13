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蕾菈陷吸毒風波迎27歲生日　酷炫暖心祝福不忘調侃「因為你在乎」

▲蕾菈（右）迎來27歲生日，「反骨男孩」團長酷炫發文祝福，仍不忘調侃她「因為你在乎。」（圖／酷炫FB）
▲蕾菈（右）迎來27歲生日，「反骨男孩」團長酷炫發文祝福，仍不忘調侃她「因為你在乎。」（圖／酷炫FB）

記者薛羽彤／綜合報導

網紅蕾菈6日被警方搜出家中藏有毒品，事後她也承認自己的確在國內外都有吸食，強調懷孕跟小孩在身旁並沒有吸。身陷吸毒風波的蕾菈，昨（12）日迎來27歲生日，老闆酷炫發文替她慶祝，「你應該沒心情過生日，但身為老闆還是雪中送炭給你些溫暖。」最後還不忘調侃她「因為你在乎。」

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▲蕾菈（左）昨日迎來27歲生日，低調度過不敢發文慶祝。（圖／蕾菈臉書）
▲蕾菈（左）昨日迎來27歲生日，低調度過不敢發文慶祝。（圖／蕾菈臉書）
蕾菈昨日迎來27歲生日，自從出事後她的行為變得低調，連生日也沒發文，只有轉發酷炫寫給她的生日文。酷炫表示調侃跟自嘲是我們愛自己人的方式，會感到無力沮喪很正常，「因為你在乎」，仍不忘調侃蕾菈，「你應該沒心情過生日，但身為老闆還是雪中送炭給你些溫暖，雷拉祝你生日快樂」，酷炫曾說過蕾菈二字要拿掉草字頭的原因，「因為不能再碰草了。」

▲蕾菈承認吸食大麻，但強調沒在孩子面前吸過。（圖／蕾菈臉書）
▲蕾菈承認吸食大麻，但強調沒在孩子面前吸過。（圖／蕾菈臉書）
酷炫又暖又幽默的貼文，引起網友熱烈討論，「很少老闆能做到像你一樣 一切會過去的 加油」、「草沒了，超派」、「老闆好暖帶人帶心」、「酷炫也是夠壞，不忘拿到草字頭欸」。酷炫PO的蛋糕圖，卻被網友嘲諷是「大麻口味的蛋糕嗎？」引起兩派網友論戰「好了吧，人都會做錯事， 但也適可而止了吧！」

▲酷炫雪中送炭祝蕾菈生日快樂。（圖／酷炫IG）
▲酷炫雪中送炭祝蕾菈生日快樂。（圖／酷炫IG）
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