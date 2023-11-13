▲台灣預防醫學學會公益舞台劇　了解台灣愛滋病40年醫療歷史、愛滋醫療人權

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愛滋感染通報數逾4萬人 感染者仍受歧視、不平等1981年，世界第一個 AIDS 病例在美國被發現；1982年台灣發現第一個境外移入的案例；1986年台灣出現第一個本土HIV病例；1988年出現第一例母子垂直傳染；1990年制定了《後天免疫缺乏防治條例》；1997年提供免費雞尾酒療法；2004年藥癮感染者人數遽增。
直到今日2023年，根據衛福部疾管署資料顯示，截至今年10月，本國籍累積愛滋感染者通報人數為44,033人，發病人數為21,434人，HIV感染者主要為年輕族群。台灣預防醫學學會表示，即便全台灣目前有4萬4千多人感染通報接受治療，卻已有8,401人因為感染HIV過世。
台灣預防醫學學會副秘書長洪浚珀提到，愛滋病感染者常常會被貼上性行為不健康、不道德的標誌，不僅要忍受身體的不適，還備受社會大眾的精神煎熬，就連婚姻、工作都有可能會因此失去，很多感染者得不到該有的平等醫療人權，屬於他們應有的權益也活生生被剝奪。
預防醫學學會30周年 推出愛滋醫療人權公益舞台劇因此，台灣預防醫學學會顧問陳永旭發起30周年推出愛滋醫療人權公益舞台劇「看見幸福那一刻」計畫。這齣舞台劇於2000年並已發想，事隔多年終於在學會30週年，將曾榮獲美國舞台劇最高榮譽東尼獎首獎的劇作家哈維．費爾斯坦劇本改編成屬於台灣愛滋病40年來的醫療歷史發展舞台劇。
陳永旭表示，愛滋病到現在已有42年歷史，主要有危險性行為、輸用污染的血液（共用針頭）、母子垂直傳染3類特定感染途徑，和感染者共同生活、工作並沒有傳染風險，但在看到許多社會大眾對愛滋疾病的誤解及社會標籤汙名化，讓他很有動力想做愛滋醫療人權舞台劇。
陳永旭提到，愛滋病治療上現在已經可以有效控制病情，跟過去相比，悲劇已大大減少，但社會大眾的歧視還是存在。副秘書長洪浚珀呼籲，民眾應尊重生命、注意自我安全保護，並給予愛滋病感染者最大的關心與支持。
「看見幸福那一刻」舞台劇由台北市政府衛生局、新北市政府衛生局指導，有台灣預防醫學學會主辦，將在112年11月25日星期六晚間19:00點於台北市議會B1禮堂演出，本公益舞台劇不需索票、免費入場。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59876
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