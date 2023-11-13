台股早盤大漲逾270點 台積電概念股超旺！AI廣達、技嘉臉綠
美股上週五（10日）四大指數皆收漲，其中費半漲4%，台積電ADR漲逾6%，台北股市今（13）日早盤也跟著大漲逾270點，來到16961點，漲幅1.5%左右。權值王台積電早盤漲23元，來到589元，漲幅4%。帶動其他台積電概念股，像是漢科飆漲停，創意、日月光漲3%多。聯發科強勁漲4%，來到920元。大立光、聯電、國巨、旺宏也漲1%多，威盛飆漲停。而IC設計封裝測試與矽智財表現同樣亮眼。不過AI指標股卻臉綠，廣達跌3%多、技嘉跌逾1%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上週五上漲391.16點，或1.15%，收34283.1點；那斯達克指數上漲276.66點，或2.05%，收13798.11點；標普500指數上漲67.89點，或1.56%，收4415.24點；費城半導體指數下跌139.40點，或4.04%，收3591.74點。
受到美股激勵，台北股市今日早盤大漲逾270點，來到16961點，漲幅1.5%左右。台積電ADR上周五漲逾6%，台積電今日早盤漲23元，來到589元，漲幅4%。帶動其他台積電概念股，像是漢科飆漲停，辛耘、中砂、萬潤、京元電漲4到5%，家登、弘塑、創意、日月光漲3%多。
另外，IC設計封裝測試也紅通通，訊芯-KY飆漲停，旺矽與精材漲2到3%。至於矽智財同樣表現亮眼，力旺、世芯-KY、M31、智原漲2到4%。其他重要電子股，聯發科強勁漲4%，來到920元。大立光、聯電、國巨、旺宏也漲1%多，威盛飆漲停。
不過，AI概念股的指標股卻漲跌互見，英業達漲約2%、緯穎漲2%多，緯創也漲0.4%，但廣達10月營收913.93億元，月減6.99%、年減15.99%，今日股價跌3%多，技嘉也跌超過1%。