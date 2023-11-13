不會保佑你！男先拜拜再偷神明6萬金牌仍遭逮

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警方研判該男子形跡可疑涉有重嫌，故循線調閱該名男子逃逸被路線，發現該名男子先返回住處，過半小時再換裝出門，出門後又去騎車搭載另1名男子前往高雄市小港區銷贓竊得之金牌。
警方根據此線索比對出涉嫌竊取被害人金牌之男子為洪男，另1名同行者為47歲陳男，鎖定其行蹤後，於11日15時許持拘票在鳳山區鳳翔一街拘提洪男到案，並查扣銷贓所得新台幣8千元，另查扣毒品海洛因3包（共毛重0.63公克）及安非他命1包（毛重0.29公克）；後警方於同日17時許另在小港區福隆街拘提陳嫌到案。
洪男到案後供稱是去廟宇拜拜，臨時起意才徒手竊取掛在神明身上的5面金牌，變賣金牌所得共新台幣6萬1千元，已花用剩下新台幣8千元；因其沒有身分證所以帶同陳男前往銷贓，陳男到案後坦承有與洪嫌前往銷贓，卻辯稱不知道該金牌是竊取而來，警方詢後將洪男依涉嫌竊盜及違反毒品危害防制條例、陳男涉嫌竊盜案移送偵辦。
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