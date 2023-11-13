法籍Youtuber「酷」在台深耕拍片 獲頒永久居留盼台灣人更有自信
法國籍Youtuber「酷」，其創立的專屬頻道「Ku's dream-酷的夢」目前已有超過160萬人訂閱，累計290多部影片，因為在台合法連續居留滿5年及每年居住超過183日，符合申請永久居留的要件，日前到移民署新北市服務站提出申請，順利獲得永久居留資格，期盼讓外國人認識台灣外，更期許要讓台灣人更有自信，增加對國家的認同感。
記者吳嘉億／新北報導
酷說到，在台灣生活很方便，效率很好，提到台灣的環境非常適合給從事創意創作的人發展，相較法國和韓國，台灣更願意給素人機會，讓他有「歸屬感」，能夠獲准在台永久居留，有被國家肯定的感覺；現在會有個「任務」，希望藉自己的影響力努力透過影片讓更多外國人認識台灣外，另一個目標就是要讓台灣人更有自信，翻轉台灣人的想法，增加對國家的認同感，因為台灣的「日常」，可能是外國人的「不平常」，大家應該對自己要更有自信。
移民署新北市服務站主任林財榮表示，現在正是台灣經濟發展與產業轉型的關鍵時刻，為了加強延攬及留用國際優秀人才、提升國家競爭力，不斷修正並與時俱進鬆綁相關法令，期望能讓更多優秀國際人才來台並留台發展，內外人才互相激盪，互展所長，一起創造有活力的新台灣。
林財榮也說到，外國朋友如在台生活、工作遇到問題，可撥打移民署的「外來人士在台生活諮詢服務熱線《1990，馬上幫您》免付費專線，服務外國人及新住民朋友在台生活需求及適應上的問題提供諮詢，包含簽證、居留、工作、教育文化、健保、稅務、就業服務、法律資訊及醫療衛生等，並提供國語、英語、日語、越語、印尼語、泰語及柬埔寨等7種語言，歡迎在台生活的外國朋友們多多利用。
移民署新北市服務站表示，已來台生活、工作多年的酷，早期的影片是自己拍攝、剪輯，用流利的中文談文化差異及探索台灣，風趣幽默的方式介紹風俗民情與美食，不只引發外國人想認識台灣的慾望，也讓台灣人用新奇的角度再次認識自己；近年來酷更組成團隊，拍攝《法國男孩的超台行程》、《法國媽媽》、《盧卡斯》到最近人氣相當高的《法國高中生》等系列，每部影片有近百萬人次觀看。