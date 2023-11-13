▲散瞳劑控制近視畏光不適？　近視矯正新選擇：周邊離焦眼鏡升級變色片

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什麼是「周邊離焦」？ 如何選擇近視矯正方式？近視的人在看遠時，成像會落在視網膜前，導致影像看不清楚。陳彥伯醫師提到，若使用傳統眼鏡鏡片，能使成像落在視網膜上，但是他的周邊成像會落在視網膜後，這會使視網膜誘發生長因子導致眼軸增長，造成近視加深。
而所謂的「周邊離焦」則是透過周邊離焦眼鏡周圍的近視離焦微透鏡，產生周邊離焦的效果，讓周邊的視網膜成像能夠呈現在視網膜前面。陳彥伯醫師表示，周邊離焦眼鏡透過這樣的原理能抑制近視的加深、眼軸的增長，達到控制度數的效果。
不過除了周邊離焦眼鏡外，現在還有角膜塑型、學童專用日拋等方式可以控制近視，民眾該怎麼選擇適合的矯正方法呢？陳彥伯醫師表示，有些小朋友會抗拒侵入性的治療，這時周邊離焦眼鏡、散瞳劑就是一個很好的選擇。
但是陳彥伯醫師指出，有些小朋友點散瞳劑可能會有畏光或看近不清楚的時候，這時候可能會建議使用周邊離焦眼鏡來控制近視會更好一些。
周邊離焦非侵入、無異物感 變色片讓孩子不怕畏光像親子部落客心媽的大女兒－筠心，在小六時透過學校視力檢查發現有近視問題，因此心媽便帶著孩子前往診所評估、了解各種近視控制的方法，最後選擇為她配戴周邊離焦眼鏡。
心媽表示，因為大女兒聽到同學分享角膜塑型、隱形眼鏡的使用經驗後，對這樣侵入性的佩戴感到害怕，後來聽醫生說有周邊離焦眼鏡，而且它跟跟一般的眼鏡外觀一樣，因此就選擇瞭解、佩戴周邊離焦眼鏡。
心媽大女兒筠心也分享，當她一戴上周邊離焦眼鏡走出診所後，路上招牌都能看得很清楚，在學校上課時，黑板上的字也都非常清晰，讓她不用再瞇著眼睛看東西，配戴至今也沒有任何不適，只有剛開始洗澡、睡覺前要把眼鏡拿下來有點不習慣而已。
而現在周邊離焦眼鏡還有變色鏡片，能減輕孩子畏光不適的問題。像心媽就提到，二女兒有近視、散光的問題，點散瞳劑造成她畏光更嚴重，使她抗拒使用散瞳劑控制近視，現在周邊離焦眼鏡有新的變色鏡片，因此決定讓她配戴，佩戴以後孩子適應得非常好，也不會害怕畏光、上體育課。
遵循醫囑、定期回診 注意用眼習慣避免度數加深不過，近視除了配合醫師指示透過藥物、光學矯正控制並定期回診外，陳彥伯醫師也提醒，平時應注意用眼習慣，每30分鐘就應休息10分鐘並應減少使用3c產品的時間，而閱讀時也要留意光線是否充足，這樣才能有效避免近數度數加深。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59859
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