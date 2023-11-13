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桃園楊梅今晨15度！4縣市「豪雨特報」　週末台北氣溫暴跌剩11度

▲受到較強的東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，低溫都在攝氏15度左右，氣象署也發布「豪雨特報」。（圖／記者葉政勳攝）
▲受到較強的東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，低溫都在攝氏15度左右，氣象署也發布「豪雨特報」。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

受到較強的東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，今（13）日清晨，桃園楊梅僅攝氏15度為台灣本島最低，中央氣象局也針對台北、新北、基隆、宜蘭發布「豪雨特報」，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，本週五晚上至週六清晨（11月17日至11月18日），新的冷空氣最低溫將降至攝氏11度左右；而關島附近的熱帶低壓，預計明（14）日發展為「鯉魚颱風」。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天受東北季風影響，桃園以北、東半部偶有局部短暫雨，北海岸、東北部有較大雨勢，北台灣偏涼微冷，中南部氣溫略降，天候仍多雲時晴，影響較小。今晚至明晨部分沿海及平地的最低溫仍在攝氏15度左右，今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏15至22度、中部攝氏18至27度、南部攝氏19至31度、東部攝氏17至29度。

未來一週天氣大致有4階段變化，第一波東北季風將在明（13）日先影響台灣。（圖／中央氣象局提供）
▲未來一週天氣大致有4階段變化，第一波東北季風將在明（13）日先影響台灣。（圖／中央氣象局提供）
吳德榮說明，週三至週上半天（11月15日至11月16日）東北季風減弱，氣溫短暫回升，東半部仍有局部雨。週四下午另一波鋒面快速通過，中部以北、東半部有短暫降雨，冷空氣也接著南下，週五起至下週日（11月19日）大陸高壓籠罩，各地雖晴朗；但週五清晨冷，白天入夜「輻射冷卻」的加成下，再快速轉冷；尤其週五晚上至週六清晨，台北部分沿海及平地的最低溫將降至攝氏11度左右。週六白天氣溫迅速回升。

此外，關島西南方海面目前正有「熱帶低壓」發展，預計明日清晨發展為輕颱「鯉魚」；未來5天向西北西移動，未來10天的系集模擬路徑不確定性大，不管是迴轉、西進都有可能，非常分歧，但離台皆很遠，無侵台機率。

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