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馬力107匹！台科大方程式賽車隊發布二代電動車、12月赴澳洲比賽

▲台科大方程式賽車隊日前發布新一代電動賽車「Leopard 01」，馬力升級來到107匹，將於12月中前往澳洲墨爾本比賽。（圖／台科大提供）
▲台科大方程式賽車隊日前發布新一代電動賽車「Leopard 01」，馬力升級來到107匹，將於12月中前往澳洲墨爾本比賽。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

國立台灣科技大學方程式賽車隊日前舉辦成果暨新車發表會，會中揭幕新一代電動賽車「Leopard 01」，系統模擬0到100公尺加速僅花費5秒，馬力升級來到107匹，預計在今年12月中前往澳洲墨爾本參與FSAE澳洲站，為台灣今年唯一一支前往澳洲賽的學生方程式車隊。

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台科大方程式賽車隊表示，今年車隊將原賽車升級，加入空力套件，提升動力總成表現和電力配置，並搭配全新塗裝，命名為「Leopard 01」，象徵原型豹的速度和美學，彰顯二代電動車霸氣。「Leopard 01」在電力和機械檢測上，系統模擬0到100公尺加速僅花費5秒，馬力升級來到107匹，也更換更先進、更高轉速的馬達，加上輕量化車體結構及材料，並使用部分環保材質，減少對環境影響的同時，呼應全球減碳之新能源趨勢。

「Leopard 01」從車體設計、研發到成車出賽，約有一半資源由國內各產業、品牌支持，包括中華裕隆汽車、Chroma 致茂電子、LIQUI MOLY 力魔（台灣宜福工業代理）、T-Global 高柏科技、CADMEN 虎門科技等，讓開發過程更加順利。

台科大方程式賽車隊隊長、機械系大四學生廖翊宏表示，「由於車隊才成立2年，在2023賽季，為了達到年底澳洲賽事的門檻，我們傾全力造車，參加國內展覽、賽事以及國際性競賽，除了學校的支持外，也感謝各產業的贊助廠商朋友的幫助。」

廖翊宏說，車隊在技術發展之餘，也積極整合校內資源，車隊成員背景除了原有的機械、電機系，今年也招募到管理學院及設計學院的成員，並有巴拉圭、德國籍的國際生加入，融合更多元的視角、幫助車隊朝國際賽事發展。

台科大方程式賽車隊提到，今年台科大方程式賽車隊從7月份的第3屆台灣盃學生方程式聯賽返回後，又接著參與9月在麗寶國際賽車場的LIQUI MOLY賽道日展覽。自台灣學生盃賽事開始，車隊就獲得許多矚目，並接受台達電子、和泰汽車等企業訪問，10月底更獲邀參觀Toyota Gazoo Racing贊助的超級房車賽，將有效提升知名度及曝光率。

台科大指出，台科大方程式賽車隊成立於2021年，至今參與過2次FST台灣盃學生方程式聯賽，均斬獲佳績。創隊理念為「堅定自我，追求卓越」，團隊成員目前20人，涵蓋動力、空力、底盤、電力、車體等組別，成員各司其職，在既有基礎上不斷挑戰突破、創新。

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