馬力107匹！台科大方程式賽車隊發布二代電動車、12月赴澳洲比賽

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「Leopard 01」從車體設計、研發到成車出賽，約有一半資源由國內各產業、品牌支持，包括中華裕隆汽車、Chroma 致茂電子、LIQUI MOLY 力魔（台灣宜福工業代理）、T-Global 高柏科技、CADMEN 虎門科技等，讓開發過程更加順利。
台科大方程式賽車隊隊長、機械系大四學生廖翊宏表示，「由於車隊才成立2年，在2023賽季，為了達到年底澳洲賽事的門檻，我們傾全力造車，參加國內展覽、賽事以及國際性競賽，除了學校的支持外，也感謝各產業的贊助廠商朋友的幫助。」
廖翊宏說，車隊在技術發展之餘，也積極整合校內資源，車隊成員背景除了原有的機械、電機系，今年也招募到管理學院及設計學院的成員，並有巴拉圭、德國籍的國際生加入，融合更多元的視角、幫助車隊朝國際賽事發展。
台科大方程式賽車隊提到，今年台科大方程式賽車隊從7月份的第3屆台灣盃學生方程式聯賽返回後，又接著參與9月在麗寶國際賽車場的LIQUI MOLY賽道日展覽。自台灣學生盃賽事開始，車隊就獲得許多矚目，並接受台達電子、和泰汽車等企業訪問，10月底更獲邀參觀Toyota Gazoo Racing贊助的超級房車賽，將有效提升知名度及曝光率。
台科大指出，台科大方程式賽車隊成立於2021年，至今參與過2次FST台灣盃學生方程式聯賽，均斬獲佳績。創隊理念為「堅定自我，追求卓越」，團隊成員目前20人，涵蓋動力、空力、底盤、電力、車體等組別，成員各司其職，在既有基礎上不斷挑戰突破、創新。