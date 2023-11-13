木村拓哉生日私照被女兒流出！工藤靜香依偎身旁 十指緊扣破婚變
日本天王木村拓哉今（13）日迎來51歲生日，女兒木村光希在IG特地發文祝賀老爸生日快樂，「謝謝你總是世界上最酷、最有趣、最有愛的爸爸、老公和朋友」，還流出爸媽親密貼頭、十指緊扣的照片，間接破除兩人婚變傳聞。
記者薛羽彤／綜合報導
木村光希在將近13日時，於IG上發文祝賀爸爸生日快樂，「謝謝你總是世界上最酷、最有趣、最有愛的爸爸、老公和朋友」，並附自己和爸爸的照片，還有父母兩人恩愛的照片。照片中，工藤靜香將頭依偎在木村拓哉肩膀上，木村拓哉雖然戴著墨鏡，仍藏不住他的帥氣；另一張是夫妻倆牽手十指緊扣散步的畫面，顯示父母依舊恩愛。
木村拓哉的大女兒木村心美，也在IG上發文祝爸爸生日快樂，「最好的朋友生日！讓它成為最美好的一年，生日快樂！」木村心美跟妹妹一樣，出賣爸媽的恩愛照，還有許多張她和爸爸搞笑、兒時的合照，看得出一家人和樂融融。
事實上，木村拓哉及工藤靜香結婚23年，今年3月被爆出婚變，工藤靜香被問到此事回應，「大家都寫自己想寫的東西，就請您自由的寫吧。我想這也不是什麼需要您特地過來詢問的話題，我也無法回應任何事情。」語畢後大笑離開。雖然工藤靜香的回答未承認也沒否認，但工藤靜香向來就不回答跟木村拓哉相關的提問，網友認為工藤靜香應該是對謠言感到無奈，才會冷處理離婚傳聞。
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