高捷橘線O13、黃線Y10聯開案 國城與高興昌取得投資權
高雄捷運土地開發案件再度傳出好消息！橘線O13大東站及黃線Y10站聯合開發2案於上週分別完成綜合評選作業順利產生最優申請人，評選結果均由南部業者國城建設及高興昌鋼鐵公司合組聯盟取得投資權。近年來營建物料及人力成本高漲，相關不動產產業政策方向調整之際，整體大環境趨勢發展相對保守，本次2案一舉標脫是自109年市府宣布聯開元年以來的最大收穫，相信能給予市民大眾對市府招商團隊的信心，後續市府將與最優申請人儘快洽商訂約事宜，共為高雄捷運開發建設投注新能量。
記者蔡佳宏／高雄報導
副市長林欽榮表示，在市長陳其邁揭櫫重大交通建設優先的政策下，市府捷運團隊夙夜匪懈，除加速爭取中央核定各捷運路線並趲趕工進，且年底輕軌終邁向成圓，並於去(111)年成立「高雄捷運聯合開發專案辦公室」，首件聯開案舊市議會站O4案已申報開工施作中，今年迄今推出O13、Y10、Y15、RK1、R20等指標個案，上週完成評選的O13、Y10雙案具有兩項重大意涵，其一為在地業者首次進軍高雄聯開案並取得投資權，代表高雄捷運場站開發機制已落實在地化，獲得高雄不動產投資業界重視及實質參與；其次為獲得驗證捷運聯開為高雄下一世代都市發展的重要政策工具，例如Y10基地位於高雄車站站東地區，對於市府甫完成第71期重劃區的加速發展，除依法進行土地處分，還可進一步善加利用公有土地資源，藉由捷運聯開的公私合作方式扮演推升該地區發展的領頭羊；至於座落鳳山大東藝文中心的O13基地，結合鳳山車站周邊及市議會所在的國泰重劃區形成黃金三角，殷實鳳山建成地區再發展實力，加上未來的捷運黃線，讓鳳山自成大眾運輸系統完整的緊密城區。
捷運局長吳義隆說，本次2案最優申請人預計分別投入83及68億元，提案內容顯示興建地上24層、地下4層的住商產品，其中Y10基地規劃亮點為結合新設捷運出入口的下沉式廣場，營造多層次的公共開放空間具饒富空間活潑性，並於地面1、2層規劃公益空間(托育、青創等)及商業設施，也有益於運量培養；位於東鳳山的O13基地，面向大東濕地公園及大東藝文中心，提案內容不僅符合投標須知所訂的公益設施(日照及銀髮俱樂部)，也巧妙的把大東藝文中心著名的菱格立面元素延伸進基地，並強調以人為本的理念，將人行動線需求別富創意的設計融入菱格符號的遮簷步行空間，便利乘客出站後能舒適步行至鳳山區公所，特別顯示在地設計團隊在空間規劃的專業之餘，也能細心考量高雄熱情的夏日氣候，這也是最優申請人團隊能獲得大多數評選委員認同的原因之一。
捷運局進一步補充說明，Y10站開發基地2,299坪，也是黃線23站的首件聯開案，未來開發完成後將與捷運黃線Y10站設置連通道，並於基地內增設出入口，具有TOD發展、捷運及臺鐵雙鐵轉乘之優勢；另O13站基地3,602坪，與大東藝術中心及廣達9.37公頃大東濕地公園為鄰，周邊步行生活圈涵蓋鳳山市區商圈、台鐵鳳山站、鳳山區公所、市立鳳山醫院、多所學校及休閒設施，區位條件優異，後續2案將依法儘快與最優申請人洽商契約簽訂事宜。
目前捷運局持續盤點及滾動檢討全市捷運及輕軌沿線具開發潛力基地，除公告中的Y15、RK1(西基地)、R20等案件，未來陸續推出岡山RK1(東基地)、橘線O10衛武營站、及O9技擊館站等位居交通節點、具區位優勢的開發基地，相關捷運土地開發招商資訊公開放置於捷運局官網，高市府誠摯邀請國內外投資人評估參與高雄聯開案件，攜手推動高雄大眾運輸導向發展。