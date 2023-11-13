高雄男不爽「被出院」！醉酒持刀衝護理站嗆聲 遭警噴辣椒水壓制
高雄一名35歲的吳姓男子，與小港醫院發生醫療糾紛，他於本月10日辦理出院時，認為自己尚未痊癒就被要求出院，引發心理不滿。11日深夜，吳男酒醉竟手持菜刀，衝進醫院的護理站，對著醫師及護理師嗆聲、揮舞菜刀，警方獲報後趕抵，吳男仍情緒激動，最後被員警及醫院保全合力壓制，訊後依恐嚇、醫療法等現行犯移送高雄地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，吳男於小港醫院住院治療，10日辦理出院手續時，堅持自己仍未痊癒卻被要求出院，並與護理師發生爭執。11日晚間，吳男飲酒後持菜刀衝進護理站，對著現場醫師及護理師嗆聲，還不斷揮舞手中菜刀，警方獲報後趕往現場，見吳男情緒失控，不斷揚言報復等，警方現場口頭勸阻無效，隨時朝吳男噴灑辣椒水，並將其手上利器打落，與醫院保全合力將其制伏。所幸現場無人員受傷，警訊後將吳男依法移送偵辦。
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