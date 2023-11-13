獨／長榮班機誤解指令闖跑道　柬航飛機「正在進場」緊急重飛

高雄男不爽「被出院」！醉酒持刀衝護理站嗆聲　遭警噴辣椒水壓制

▲高雄35歲吳姓男子，與小港醫院發生醫療糾紛，11日深夜，吳男酒醉竟手持菜刀，衝進醫院的護理站，對著醫師及護理師嗆聲、揮舞菜刀，最後被員警及醫院保全合力壓制，訊後移送高雄地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲高雄35歲吳姓男子，與小港醫院發生醫療糾紛，11日深夜，吳男酒醉竟手持菜刀，衝進醫院的護理站，對著醫師及護理師嗆聲、揮舞菜刀，最後被員警及醫院保全合力壓制，訊後移送高雄地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

高雄一名35歲的吳姓男子，與小港醫院發生醫療糾紛，他於本月10日辦理出院時，認為自己尚未痊癒就被要求出院，引發心理不滿。11日深夜，吳男酒醉竟手持菜刀，衝進醫院的護理站，對著醫師及護理師嗆聲、揮舞菜刀，警方獲報後趕抵，吳男仍情緒激動，最後被員警及醫院保全合力壓制，訊後依恐嚇、醫療法等現行犯移送高雄地檢署偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，吳男於小港醫院住院治療，10日辦理出院手續時，堅持自己仍未痊癒卻被要求出院，並與護理師發生爭執。11日晚間，吳男飲酒後持菜刀衝進護理站，對著現場醫師及護理師嗆聲，還不斷揮舞手中菜刀，警方獲報後趕往現場，見吳男情緒失控，不斷揚言報復等，警方現場口頭勸阻無效，隨時朝吳男噴灑辣椒水，並將其手上利器打落，與醫院保全合力將其制伏。所幸現場無人員受傷，警訊後將吳男依法移送偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

女兒爬牆想偷竊！踩破遮雨棚卡住喊救命　媽氣炸「大義滅親」提告

太離譜！鹿港天后宮「作客媽祖」遭網拍　膽大竊賊露餡遭逮送辦

感情糾紛氣噗噗！台中男「當街開槍」太囂張　才落跑3小時就落網

喝酒「誰要請客」爆口角！高雄男不爽被酸　怒持刀砍人釀1死1傷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞