美信評轉負向！台股照漲挑戰萬七 黃天牧：股市有韌性會續往前行
國際信評機構穆迪將美國信評展望調為「負向」，不過，台股今（13）日早盤仍大漲超過200點，向萬七大關挺進。對此，金管會主委黃天牧表示，只是展望被調降，信評維持3A水準，國內銀行、保險投資美公債部位應改變不大，將密切觀察。至於台股大漲，應該與某半導體公司業績表現不錯有關，他也相信台股有相關韌性，對股市產業結構有信心，相信台股會繼續往前行。
記者顏真真／台北報導
黃天牧說，國發會近期公布今（2023）年9月景氣燈號，已從藍燈轉為黃藍燈，顯示台灣經濟已漸脫離谷底往更好方向走，國際貨幣基金（IMF）對明年台灣經濟成長率也有預估3%左右，有經濟基本面，股市是經濟發展的櫥窗，應該會有所反映。對於近期股市的表現因有些個股預期明年獲利有比較好的展望，因此，他相信經濟與股市會同步往比較好的方向發展。
至於台股今日早盤大漲逾200點，他說，應該與某家半導體公司業績表現不錯有關，並再次強調台股有相關韌性，他對國內股市產業結構有信心，相信台股會繼續往前行，只是他也提醒投資人注意風險，審慎選股。至於總統大選將至，黃天牧強調，金管會不會涉入選舉行情，而是做好監理制度，也會中性獨立執行業務。
面對市場擔心第4季股債市波動加劇衝擊金融業獲利？黃天牧表示，今年市場是撲朔迷離，正負面消息有時候常常突然出現，也提醒要審慎密切注意，當然，金融業獲利有良好基礎，他對金融業獲利展望仍是樂觀的。