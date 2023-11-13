時間不能再拖！柯文哲希儘快與朱立倫公開會面、邀馬英九見證

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柯文哲延續昨晚的說法，表示目前在立委選舉，政黨票不分區各自努力、區域立委有衝突的也不多，除了總統候選人組合之外，國民黨和民眾黨在各層面合作沒有問題。他指出下屆國會三黨不過半的機會很高，因應台灣將脫離藍綠兩極對抗的模式，政府運作應有新的想法，因此他在半年前提出聯合政府概念，後續一連串的舖排，藍白也都建立共識。
柯文哲表示，律師陳長文的文章他都有在看，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜呼籲的重點都一樣，要用什麼方法來贏得總統大選，「不是只有你們黨裡面幾個人同意、要大多數人民信服」，馬、韓等國民黨大老就是看清楚贏得大選才重要，才會公開呼籲支持全民調。
至於最終要柯侯還是侯柯配、全民調如何進行？柯文哲認為時間差不多，不能再拖了！「這一兩天要解決掉」。他抱怨以前幾次和朱立倫會面，都遭到曝光，對一向主張公開透明的台灣民眾黨造成傷害，讓人覺得「像在搞密室政治、分贓政治」。下次和朱立倫見面，他希望公開透明並且讓媒體都知道，也邀馬英九當見證人，相信會比較有公信力。
前立法院長王金平不贊成全民調，地方有所謂新的「馬王之爭」一說。柯文哲認為，密室政治、分贓政治那些「用撟的」方式都會過去，他相信台灣人民的智慧，知道用什麼方式可以選出贏得勝利的最高組合，「坦白講已經到了常識的程度」。
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