演唱會效應狂吸3萬人潮　陳其邁：青年攤車呈現港都魅力

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陳其邁得知81家攤車卯足勁開發限定商品參與競賽，其中並有多家青年局輔導品牌，昨也特別到場開吃鼓勵攤車主，更被民眾團團圍住合照，陳其邁先點了「熊老闆」地瓜球、還用台語向「家庭號傳統甜品」老闆點餐換到限定的藍色粉粿冰，接著到「樹泡芙」體驗製作「有靈魂的」爆漿波霸泡芙，還到「有海工作室」煎起香噴噴的虱目魚肚鐵板燒。
除了美食吃到撐，市長陳其邁一路上也不忘對青年攤車加油打氣，還將攤車美食與民眾分享、與年輕朋友一起比rocker手勢，現場氣氛熱鬧滾滾。也有攤車業者拍照打卡表示生意很好，高速完售，笑得合不攏嘴。
青年局局長張以理表示，「城市嶼浪市集」為青年局攤車品牌輔導計畫的一環，感謝青年攤車為市集主題「海味、海灣」絞盡腦汁開發限定商品，還有多組「高速青春」培育樂團與嘉賓樂團的音樂熱力放送，讓這次市集活動豐富精彩又有特色，也感謝民眾熱情參與票選活動，以行動給予青創業者最大的支持。
青年局表示，這次活動採全投票競賽，得到獎金5萬元的嶼浪金獎是「her呷雞蛋糕」，以「海の味龍蝦起司風味燒」拔得頭籌，限定商品兩天都是開賣數小時就售罄；銀獎得主是「緩食甜點」、銅獎為「花荳燒雞蛋糕」；嶼浪創意獎由「Maru日式糰子」及「樂府Love炭烤玉米」奪得；最佳攤位造型的嶼浪飛炫獎由「WOW's Pizza我是比薩」、「南美黑叔叔」拿下。
另以8517票得到嶼浪人氣獎的「我是披薩」負責人邱家樂（45歲）表示，作為年紀最大的創業青年，原本覺得創業路很孤單，但參與了青年局的輔導，認識了更多同行，促進刺激彼此，也重新檢視產品定位和行銷模式，讓他收穫良多；他也會將獎金將全數捐出做公益，謝謝大家幫他圓夢。