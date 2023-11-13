加碼投資163億！立訊在越南設新廠 蘋果供應鏈公司急退出中國
中美關係緊張態勢逐步升溫，為了避免捲入爭端，許多跨國企業正將供應鏈移往東南亞國家。身為蘋果供應鏈的立訊精密公司，近期將其在越南北江省的投資翻倍至5億美元（約台幣163億），讓「去中國化」進程加快。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《路透社》，北江省工業區管理局官網公告，立訊透過越南子公司將北江省投資計畫追加3.3億美元（約台幣106.7億），整體投資已高達5.04億美元（約台幣163億），而立訊精密是蘋果AirPods以及消費性電子產品的製造商。北江省工業區管理局已在11月6日向立訊精密授予修訂後的投資許可，新廠預估可在未來1至2年內完工。
美中局勢惡化後，最大的贏家莫過於越南。由於地理位置鄰近中國，外加大量的年輕、高素質的勞動人口，以及完整的產業鏈，讓越南成為跨國企業「去中國化」的過程中，最佳的替代選擇。
除了美國、台灣和歐洲的企業積極移轉工廠至越南，韓國企業這幾年也積極將工廠移往越南，以防中美關係惡化後，工廠遭受利益損害，或者被中國出爾反爾的經貿政策所中傷。如今中國已從韓國貿易的第一順差國，落到第22名，順差額剩下12.5億美元，而韓國貿易順差第一大國的越南，則超過342億美元。