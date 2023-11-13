「國務青」同框李柏毅拜票 與李柏毅共同守護左楠關鍵席次
民進黨青年部「國務青助選團」11日南下高雄，與左楠區立委參選人李柏毅同框拜票，吸引不少民眾目光。身為「幕僚世代」的李柏毅表示，自己當年也是從基層的助理幕僚開始做起，經過許多磨練後選上議員，到現在參選國會立委，是一套非常完善的階段式訓練。
記者郭凱杰／高雄報導
民進黨青年部「國務青助選團」昨天與左楠區立委候選人李柏毅一路從博愛路與新莊一路路口的站台，到晚間楠都夜市的掃街拜票行程，一整天和候選人的行程下來，引來許多民眾前來合影、給予支持，看得出李柏毅在左楠擁有的高人氣。
李柏毅在過程拜票過程中也不斷鼓勵團隊繼續努力打拼，讓更多人聽到民進黨的進步價值和理念，看得出李柏毅對年輕朋友的重視。他們認為李柏毅是非常優秀的候選人，也是左楠最需要的關鍵力量。
李柏毅認為，扎實的訓練是培養一個專業的政治工作者的不二法門，連任三屆議員的自己是一位成熟的專業民代，有充分能力在中央為地方打拼，希望選民們給立委新人一個機會，唯有國會過半，才能順利推動左楠建設，讓台灣繼續向前邁進。
李柏毅指出，民進黨十分重視年輕人的聲音，中央才有國務青這個為年輕人量身訂做的品牌，透過一連串的培訓與實際經驗，培養出新世代的幕僚與新人， 李柏毅笑說，看到這些年輕人的熱血衝勁，就想起當年自己的模樣，這份態度是參與公共事物的扎實基礎，更是國家進步的最大動力，李柏毅也感謝國務青助選團的到訪，更會把握每分每秒，爭取民眾的支持和肯定。