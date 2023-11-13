Wembanyama「準大三元」無用！馬刺113:118遭熱火逆轉吞5連敗
聖安東尼奧馬刺今（13日）在主場迎戰邁阿密熱火，此戰馬刺狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama也繳出18分、11籃板、7助攻的「準大三元表現」，馬刺更在前3節取得84:82領先，但到末節遭到熱火打出36:29攻勢逆轉，終場便以113:118不敵熱火苦吞近期5連敗，熱火則是收下5連勝。
記者張志宇/綜合報導
首節馬刺就火力全開，靠著Zach Collins與Devin Vassell 分別攻下7分與8分，單節打出29:15攻勢，但來到次節馬刺防守端多次出現換防失誤，遭熱火打出35:24攻勢，上半場打完馬刺53:50領先熱火。
來到第三節雙方你來我往，熱火打出32:31攻勢，但馬刺仍以84:82領先進到末節，來到末節馬刺一度將領先分差拉大至12分，但熱火隨即打出15:3攻勢，一舉將比分追平至103:103平手，並在1分53秒時靠著Josh Richardson 命中3分逆轉，終場就以118:113逆轉馬刺拿下5連勝，馬刺則是吞下5連敗。
馬刺Victor Wembanyama今共上陣34分鐘，全場22投8中、三分球9投2中，抓下11個籃板與送出7次助攻，拿下18分；熱火Duncan Robinson攻下全場最高的26分，Jimmy Butler本場則是攻下19分、6籃板、4助攻，Bam Adebayo繳出24分、11籃板、6助攻的表現。
更多最多NBA熱門新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁