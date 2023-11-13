Joeman蕾菈涉毒！再掀大麻合法化討論　民團調查4萬人：9成3反對

我是廣告 請繼續往下閱讀
問卷內容分為「大麻合法化知識（共15題）」，「大麻合法化態度」、「基本資料」與「質性調查」4個部份。
在大麻合法化知識部份，答對比例最高為「青少年重度且持續使用大麻，將導致智商下降且無法恢復」（91.5%），其次是「大麻是一種入門毒品，增加使用其他毒品的機率」（89.9%），再次是「孕婦使用大麻，易導致嬰兒死產、早產，影響腦部發育（88.4%）」。
答對比例最低的是「雖然美國法律規定未成年者不可使用大麻，但未成年者使用大麻比例達1/3以上」，僅46.2%「知道」。鄭威說，顯示多數人不清楚一旦大麻合法化，即使法律明定未成年者不得接觸大麻，對未成年者的影響誘惑比預期還多，如同美國CDC統計，2019年美國高中生共有37%曾經使用大麻。
答對比例次低為「美國大麻已合法化地區，大多是先醫療用大麻合法，再娛樂用大麻合法化」，21.2%回答「不同意」、29.9%「不知道」。鄭威指出，顯現醫療用大麻一詞已相當程度混淆、誤導國人對大麻合法化看法。
在大麻合法化態度部份，民眾最重視這一項「青少年重度且持續使用大麻，將導致智商下降且無法恢復」（3.72分，滿分4分）。
鄭威說，民眾作答完知識題後，共有93.5%（36011人）不同意台灣大麻合法化，但仍有5.1%同意（1970人），主要是不知道大麻嚴重性、曾經使用過禁藥者態度得分較低。
國教盟、共善協會提出4點呼籲，政府應廣泛宣導告知大眾大麻素製劑及醫療用大麻的定義，前者有美國FDA管控且證明有療效，後者的安全性與療效不明；落實校園反毒教育，防制青少年使用大麻；應充分揭露國外大麻使用真實狀況；應釐清開放大麻可以管控減害並非事實，國外開放後，吸食者及就醫者反而倍增。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995