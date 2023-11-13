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Joeman蕾菈涉毒！再掀大麻合法化討論　民團調查4萬人：9成3反對

▲民團今（13）日公布近4萬人的調查，有9成3民眾反對台灣大麻合法化。（圖／記者李琦瑋攝，2023.11.13）
▲民團今（13）日公布近4萬人的調查，有9成3民眾反對台灣大麻合法化。（圖／記者李琦瑋攝，2023.11.13）

記者李琦瑋／台北報導

大麻被我國列為第二級毒品，但在部分國家合法或部分區域開放，日前傳出網紅Joeman、蕾菈夫妻涉嫌持有大麻遭逮捕，再掀台灣大麻合法化討論。民團今（13）日公布近4萬人的調查，有9成3民眾反對台灣大麻合法化，擔憂對青少年的影響，民團呼籲政府充分揭露國外大麻使用真實狀況。

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國教行動聯盟與台灣共善促進協會為了解台灣民眾對大麻合法化的知識與態度，邀請衛福部基隆醫院醫師鄭威研擬相關問卷，今年2月15日至3月1日進行網路調查，共計回收39971份問卷，扣除同一IP重複填答、15歲以下兒少，以及填答選項完全一致，得到有效填答樣本為38502份。

問卷內容分為「大麻合法化知識（共15題）」，「大麻合法化態度」、「基本資料」與「質性調查」4個部份。

在大麻合法化知識部份，答對比例最高為「青少年重度且持續使用大麻，將導致智商下降且無法恢復」（91.5%），其次是「大麻是一種入門毒品，增加使用其他毒品的機率」（89.9%），再次是「孕婦使用大麻，易導致嬰兒死產、早產，影響腦部發育（88.4%）」。

答對比例最低的是「雖然美國法律規定未成年者不可使用大麻，但未成年者使用大麻比例達1/3以上」，僅46.2%「知道」。鄭威說，顯示多數人不清楚一旦大麻合法化，即使法律明定未成年者不得接觸大麻，對未成年者的影響誘惑比預期還多，如同美國CDC統計，2019年美國高中生共有37%曾經使用大麻。

答對比例次低為「美國大麻已合法化地區，大多是先醫療用大麻合法，再娛樂用大麻合法化」，21.2%回答「不同意」、29.9%「不知道」。鄭威指出，顯現醫療用大麻一詞已相當程度混淆、誤導國人對大麻合法化看法。

在大麻合法化態度部份，民眾最重視這一項「青少年重度且持續使用大麻，將導致智商下降且無法恢復」（3.72分，滿分4分）。

鄭威說，民眾作答完知識題後，共有93.5%（36011人）不同意台灣大麻合法化，但仍有5.1%同意（1970人），主要是不知道大麻嚴重性、曾經使用過禁藥者態度得分較低。

國教盟、共善協會提出4點呼籲，政府應廣泛宣導告知大眾大麻素製劑及醫療用大麻的定義，前者有美國FDA管控且證明有療效，後者的安全性與療效不明；落實校園反毒教育，防制青少年使用大麻；應充分揭露國外大麻使用真實狀況；應釐清開放大麻可以管控減害並非事實，國外開放後，吸食者及就醫者反而倍增。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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