美國反外來勢力介選 賴清德分析3意義「不希望台灣走回頭路」
2024大選倒數61天，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格日前指出，美國致力於台灣的民主程序及其自由公平選舉，反對任何外來行為者干預台灣選舉。對此民進黨總統參選人賴清德今（13）日受訪表示，此說法有三層意義，首先是保護台灣得來不易民主；其次是美國反對中國扶植親中的政權，最後則是在總統蔡英文與國人合作下，成功讓國際看見台灣，國際社會當然不希望台灣走回頭路，希望台灣能夠跟民主陣營持續一起奮鬥。
記者陳威叡／台北報導
羅森柏格日前出席華府台灣同鄉會感恩節餐會，提及台灣是一個有活力且穩健的民主體制，也是世界上的良善力量，美國反對任何外來行為者干預，介入自由公平的選舉。
對此賴清德表示，美國提醒中國不要介選有三層意義，首先是保護台灣得來不易的民主制度，國際社會希望下一任的總統，是經由台灣人民的自由意志，來決定選出一個最能夠守護中華民國台灣權益的人選，帶領台灣繼續前進。
其次是，美國當然反對中國扶植親中的政權，因為如果台灣的政權是親中的話，不僅對台灣發展沒有幫助，恐怕也會殃及台灣民主憲政的體制，對印太的和平穩定更是帶來重大的影響。
最後，在總統蔡英文領導之下，民進黨政府跟全國人民共同合作，已經成功地讓國際社會看到台灣、肯定台灣，也上架台灣，在這種狀況之下，國際社會當然不希望台灣走回頭路，希望台灣能夠跟民主陣營持續一起奮鬥，在區域和平穩定上，或全球產業鏈重組過程中，台灣都能夠扮演正面力量，促進國際社會的繁榮發展。