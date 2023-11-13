拜登與卡達國王談加薩　同意必須解救所有人質

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聲明中說：「兩名領導人都同意，所有人質必須立即獲釋。」
以色列官員表示，哈瑪斯武裝分子10月7日從加薩越境突襲以色列，殺害約1200人並挾持超過200名人質。截至目前為止，僅4名人質獲釋。
根據哈瑪斯控制的加薩衛生當局統計，以色列對加薩的轟炸，已奪走逾1萬1000名巴勒斯坦人性命，而當中還有約40%是兒童。
路透社上週報導，有多名哈瑪斯政治領導人目前人在卡達，該國一直在為哈瑪斯及以色列官方就人質問題作調解。
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天稍早告訴美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union），稱以色列、卡達、埃及、美國正就確保有更多人質能獲釋一事，進行「積極、密集」的談判，但不清楚是否所有人質都還活著。
蘇利文告訴CNN說：「目標是要在談判桌上採取必要行動，確保我們能把包括美國人在內的所有人質安全救回。」他並指出，有9名美國人及一名具美國永久居留權者目前仍下落不明。
他說：「我們不知道情況如何，也無法得知他們的生死，但我們正試圖讓每一個人安全地歸來。」蘇利文表示，本週他將與美國人質的家屬會面。
一名美國官員表示，拜登的中東事務高級顧問麥格克（Brett McGurk）將於14日訪問以色列，會見該國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。此外，麥格克也計劃拜訪布魯塞爾、沙烏地阿拉伯、約旦與卡達。
卡達政府稍早表示，塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）在與拜登通話時，強調加薩立即停火，及讓通往埃及的拉法關卡（Rafah crossing）永久開放的必要性。
阿拉伯國家領導人敦促美國堅決要求以色列停止襲擊哈瑪斯控制的加薩走廊，但這樣的呼籲遭華府反對。
白宮的聲明沒有提及任何有關停火的討論，只說領導人談到「保護無辜平民的必要性，及持續努力讓進入加薩走廊的人道主義援助增加」。
白宮表示，拜登也明白表示他對巴勒斯坦願景的看法，是「讓以色列人和巴勒斯坦人同樣可在穩定、有尊嚴的情況下毗鄰共存」，並補充道，哈瑪斯長期以來一直是實現這個目標的障礙。
白宮稱，兩位領導人同意繼續努力，推動共同的願景，打造更加和平、安全、繁榮、穩定的中東地區。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1121113
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