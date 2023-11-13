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台股吹反攻號角到2月紅包行情　專家：科技業獲利可望強力支撐

▲專家指出。台股可望迎接年度反攻行情，並且由12月的作帳行情一直延續到明年1、2月份的紅包行情，且隨著景氣復甦，科技業獲利表現可期，也可望支撐台股多頭，（圖／NOWnews資料照片）
▲專家指出。台股可望迎接年度反攻行情，並且由12月的作帳行情一直延續到明年1、2月份的紅包行情，且隨著景氣復甦，科技業獲利表現可期，也可望支撐台股多頭，（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股、台股聯手反彈，台北股市今（13）日早盤也跟著大漲逾270點，來到16961點，漲幅1.5%左右，權值王台積電早盤漲4%，也帶動相關類股表現。專家指出，除非美國經濟、通膨數據再度明顯調升轉強，研判升息循環可望告終，台股可望迎接年度反攻行情，並且由12月的作帳行情一直延續到明年1、2月份的紅包行情，且隨著景氣復甦，科技業獲利表現可期，也可望支撐台股多頭，建議可在台股區間震盪時逢低佈局，定期定額累積中長線投資部位。

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回顧11月份聯準會FOMC會議，主席鮑威爾指出，殖利率攀高造成金融緊縮壓力，如同升息所帶來的效果，這也使得市場對於後續持續升息預期減弱。第一金台灣核心戰略建設基金經理張正中指出，這波美債殖利率反彈達5%上限滿足後，債券殖利率走勢向下，美國升息預期減弱，也帶動美元指數走緩，激勵台、美股市上揚，資金回流股市，台股已重新站上季線、半年線。

台股資金動向觀察，根據CMoney資料統計，隨美債殖利率高點回落，也吸引外資回補台股，聯準會議過後3個交易日，外資回補台股522億元，帶動台股大幅反彈，張正中分析，以阿衝突的系統性風險淡化，美國晶片禁令影響鈍化等，研判外資最大賣壓潮已過，去化第三季以來股價修正的外部壓力。

根據Bloomberg資料統計，1990年至今美債殖利率攀高過程，也會帶來股票價格修正，但在殖利率高檔反轉時，也會帶動股價反彈，以過往的數據統計，美債殖利率觸頂後1個月、3個月，台美股價皆同步呈現反彈，其中，科技股受惠資產重新評價，表現更加亮眼，費城半導體指數在1個月後的平均漲幅5.5%、3個月後平均漲幅10.4%，台股科技指數在1個月後的平均漲幅4.4%、3個月後平均漲幅10.7%。

張正中指出，隨著近期的利空消化，升息循環尾聲近、公債殖利率向下、產業景氣落底等，台股有望迎來年底的多頭反攻行情，統計歷年第四季的上漲機率高，且12月份又通常是漲幅表現最佳的月份，加上隔年初遇資金重新配置、紅包行情延續，多頭反攻氣勢更受期待。

此外，張正中也認為，產業獲利動能也可望在2024年恢復成長，市場預估，2023年整體台股獲利平均衰退30%，不過，到了2024年則可望恢復為正成長21.9%，其中，科技股的成長幅度更為顯著達28%，隨著景氣復甦，提振科技業獲利表現，也可望支撐台股多頭格局，台股區間震盪期，把握逢低佈局、持續定期定額累積中長線投資部位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 


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