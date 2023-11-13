招募新血不間斷！台電明年再招千名僱員　起薪看這裡

台電繼今（2023）年台電僱用人員招考名額達1,135人創10年新高，明（2024）年將再大舉招募超過千人，包含第一線電力領域如配電、輸電、變電、電機等共17類專業人力。台電表示，甄試簡章預定12月26日上網公布，明年5月12日於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初試，經複試通過及完成受訓後，最終正式僱用起薪約3.2萬起，歡迎民眾踴躍報考。
記者許家禎／台北報導
台電近年為因應退休潮、確保穩定供電任務及邁向電力淨零排放轉型目標，提前規劃未來人才需求，近來不斷積極招募新血，本次再開千餘人名額，盼能吸引更多專業人才加入台電團隊，為台灣的電力永續共同打拚。
台電說明，僱用人員甄試分為紙筆測驗初試，以及包含口試、現場測試、實作測試等複試項目，本次招考包括配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等16個類別，預計突破965個名額；另落實身心障礙者工作權益保障，明年也將續辦身心障礙人員報考類別，約招考40個名額，整體名額預估將再破千人。
台電表示，本次招考甄試簡章及報考相關資訊預定於12月26日上網公告，詳細內容以簡章公告為準，可至甄試網站（https://recruit.taipower.com.tw）或台電官網徵才資訊查詢相關消息。