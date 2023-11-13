太空人升格板凳教練Espada為新主帥！時隔48年隊史首位拉丁美籍
休士頓太空人自Dusty Baker上月26日退休後，就一直在面試新主帥，在今（13日）根據《ESPN》報導透露，太空人管理層決定提拔板凳教練Joe Espada，擔任球隊新任主帥，此外MLB官方也表示，Espada是自1975年的Preston Gomez以來，太空人睽違48年首位拉丁美洲籍主帥。
記者張志宇/綜合報導
本季太空人在美聯冠軍戰以3勝4敗不敵德州遊騎兵，主帥Dusty Baker則是選擇結束26年執教生涯，太空人球團也決定將由2018年就開始擔任球隊板凳教練，與近年輔佐Baker的Joe Espada提拔為新任主帥，預計將在明（14日）舉辦加盟記者會。
現年48歲的Joe Espada在來到太空人前，曾在邁阿密馬林魚、紐約洋基執教，其中教練經驗還包括波多黎各冬季聯盟，根據大聯盟官網指出，Espada是自1975年的Preston Gomez以來，太空人睽違48年首位拉丁美洲籍主帥。
值得一提，根據休士頓當地媒體透露，太空人更換Joe Espada擔任主帥的此一舉動，在球隊內得到正面評價，因為本身在球隊Espada就相當受歡迎，還被球員視為一位全面的教練，領導能力廣受好評。