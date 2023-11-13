▲健保擴增給付9新藥！ 兒童、癌症、罕病給付範圍一次看

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兒童氣喘與異位性皮膚炎健保署表示，考量兒童在氣喘治療上的醫療迫切需求，及顧及患有異位性皮膚炎兒童的日常生活品質，擴增含dupilumab成分藥品用於治療12歲以上氣喘及6歲至12歲異位性皮膚炎病人，人年藥費約30萬元至42萬元，預估約1,280名病人受惠。
頭頸癌為提升癌藥可近性，本次會議同意通過擴增5項癌藥給付規定及收載1項新癌藥如下：
（1）含pembrolizumab成分藥品用於治療頭頸癌及鱗狀非小細胞肺癌，頭頸癌部分，療效優於現行標準治療，可延長整體存活期約4.1個月，反應持續時間延長約19.2個月，鱗狀非小細胞肺癌，相較於化療，延長整體存活期約5.6個月。（2）含atezolizumab成分藥品用於治療小細胞肺癌，小細胞肺癌為一高侵襲性且預後差，現行治療方式僅有化療，本品可延長整體存活期約2個約，降低死亡風險30%，為國際治療指引建議優先使用藥品。
（3）含palbociclib成分藥品及含ribociclib成分藥品用於治療停經前／正在停經婦女之轉移性乳癌，相較於現行標準治療，可延長整體存活期；另為讓病人有更多用藥選擇。
（4）含larotrectinib成分藥品用於治療有NTRK基因融合之實體腫瘤。
（5）含blinatumomab成分藥品用於治療急性淋巴芽細胞白血病，以及新收載治療被套細胞淋巴瘤及華氏巨球蛋白血症之含zanubrutinib成分新藥，預估約2,090名病人受惠，挹注藥費約20.5億元，財務影響約12.75億元。
β型海洋性貧血為照顧罕病病友，健保署本次通過含luspatercept成分新藥用於治療β型重型海洋性貧血，該疾病現有治療為終生輸血合併排鐵劑，無其他替代治療選擇，本品能顯著降低輸血負擔，人年藥費約109萬元，預估約299名病人受惠。
慢性漸進性纖維化間質性肺病另外，因慢性漸進性纖維化間質性肺病會影響肺功能，導致病人出現呼吸困難等症狀，且目前尚無有效治療藥品，影響日常生活品質，本次會議同意擴增含nintedanib成分藥品至該類病人使用，能顯著降低肺功能惡化，人年藥費約64萬元，預估約1,300名病人受惠。
健保署表示，本次共擬會議通過多項用藥，受益族群包含兒童、癌症病患、罕病病患等，在有限的資源下，做最大效益分配，未來亦將持續與藥物共擬會議代表（含專家、醫界團體、付費者代表、病友團體及製藥界代表）一起努力，讓更多病患受益，讓每個藥品的給付達到最佳效益。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59836
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