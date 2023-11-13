NBA／James Harden轉隊後快艇吞5連敗！76人Maxey狂飆50分6連勝
美國職籃NBA洛杉磯快艇隊今主場(13日)迎戰曼菲斯灰熊，原先賽前被預料面對1勝8敗的灰熊，快艇能夠成功止敗，沒想到最終快艇竟又以101：105輸球，吞下近期5連敗。「大鬍子」James Harden來到洛城後首勝仍舊尚未開胡，反觀前東家76人隊今靠著Tyrese Maxey狂飆50分帶領下，在Harden走後喜迎6連勝，雙方如今近況可說是兩樣情。
實習記者陳品翔／綜合報導
此場比賽快艇從首節開始就陷入苦戰，第一節結束以20：33落後給灰熊，次節稍微追近，以25：19稍優於對手，但半場打完快艇仍以45：52落後。雙方易籃後，來到決勝節後，快艇儘管一度靠著Paul George的三分球追平比數，但雙方持續你來我往，比賽最後25秒，Marcus Smart成功要到犯規罰進關鍵2分，將比分拉開至103：98，也為比賽定調，終場就以105：101戰勝快艇，拿下開季第2勝。
此役快艇「四星」連線僅Paul George表現在線，全場攻下26分6籃板7助攻，Kawhi Leonard貢獻14分5籃板，Russell Westbrook12分9籃板5助攻，James Harden則是手感普普，僅拿下11分3助攻，此外值得一提的是，Harden正負值為全場最差的-28。
當被問及Harden目前為止與球隊的契合度時，快艇總教練Tyronn Lue先前受訪時坦言，「他太努力地想要融入球隊，而我們需要Harden做他自己。我希望他能夠發揮自己最大的優勢。」而下一戰快艇將要到丹佛挑戰強敵金塊，要中止近期5連敗，James Harden必須得證明自己。