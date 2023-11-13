重提韓國瑜「奇檬子」說 柯文哲：走到這裡只剩侯柯、柯侯2選項
藍白合似瀕臨破局，柯文哲今仍不鬆口，受訪時雖說「這一兩天要解決掉」，也感慨雙方合作不只講求科學方法，「政黨也有面子、裡子很多考慮」，走到這裡，他可以理解藍白合「只剩侯柯、柯侯這兩個選項」。柯文哲重提韓國瑜指選舉是「奇檬子」，但自己身為科學家、大學教授，「缺點就是太理性、太科學」，有所退讓也有所堅持。
記者顏幸如／南投報導
民眾黨主席柯文哲昨提出總統「藍白合」若不成，至少在立委選舉、政策等議題「藍白和」的說法，今（13）日在南投參拜竹山紫南宮時，被問及兩黨主席何時再會商，表示時間不能再拖，「這一兩天要解決掉」，並邀請前總統馬英九擔任見證人。
對於總統合作一直卡在民調方式，柯文哲坦言民眾黨有所堅持、也有所退讓，「政黨也有面子、裡子很多考慮，侯柯、柯侯都走到這裡，只剩下這個選項，這我可以理解」。他重申不管侯柯還是柯侯，在全民調統計誤差範圍內如果他贏，還是願意接受當副手。
前高雄市長韓國瑜前幾天對柯文哲說，選舉就是「奇檬子」，並認為他太理性一事，柯文哲表示韓國瑜是豪放的人，「雖然有時人家說他太豪放，但是態度是對的」。自己是一個大學教授，「缺點就是太理性、太科學」，做為一個科學家，如果有一個方式最能選出勝選組合，他認為就該採用那方式。
妻子陳佩琪昨天形容，藍白合就像九二共識各自表述，柯文哲笑說，陳佩琪只代表某個國民，九二共識的最大特點，就是沒人搞得清楚內容是什麼，但他覺得九二共識和全民調無關。