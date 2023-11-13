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不給面子就要你好看！日中桌協鬧翻　矢板明夫：與中國打交道風險

▲中國與日本桌協近日因為參加12月成都桌球混合團體世界盃鬧不愉快，矢板明夫直言此事讓外界再次認識到和中國打交道打交道的風險。圖為先前成都舉辦世界桌球團體錦標賽。（圖／翻攝自ITTF）
▲中國與日本桌協近日因為參加12月成都桌球混合團體世界盃鬧不愉快，矢板明夫直言此事讓外界再次認識到和中國打交道打交道的風險。圖為先前成都舉辦世界桌球團體錦標賽。（圖／翻攝自ITTF）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國下月初即將在成都舉辦世界盃桌球賽，將首度增加混合團體賽，雖然中國向全世界16個國家發出邀請函，但日本因為湊不齊選手選擇棄賽，沒想到中國因此勃然大怒，甚至召回10月底正在日本T聯賽（半職業桌球聯賽）的球員，引發體壇議論。對此，日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，這也使人再次認識到與中國打交道的風險，「只要你做了什麼讓中國不滿意，中國就會在別的地方欺負你。」

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矢板明夫12日在臉書上發文，指出最近中國和日本的桌球協會之間發生不愉快，引起兩國桌球粉絲關注。起因是中國成都即將在都12月4日至10日舉辦ITTF世界盃桌球賽，這是第一次增加混合團體組。而中國桌協8月底就向全世界16個國家發出邀請函，請各國組隊前來參加。

不過日本正逢奧運國手選拔賽前夕，12月是日本選手的最後調整階段，正全力備戰1月舉行的全日本桌球錦標賽；另外一件很現實的事情是，成都的這場比賽不會列入世界排名積分，再加上中國隊實力強，這次又是主辦國，一定會全力以赴拿冠軍，讓日本隊落得「陪太子讀書」的下場。因此日本選手參賽意願普遍低迷，到了10月下旬也只有2名女球員報名，無法湊足3男3女組隊參賽。

日本桌協在10月25日通知中國桌協，表明無法參加成都大會，沒想到中國桌協勃然大怒，10月26日直接召回正在日本桌球T聯賽參賽的14名中國球員。這14名球員是T聯賽中各隊的主力，他們集體回國，使得T聯賽幾乎無法正常運轉。

不過矢板明夫後續表示，這件事情出現了轉機，在日本桌協和中國桌協的溝通下，國際桌協同意將成都世界杯的成績列入世界排名的積分。而最終日本還是湊齊參賽人數，在確認日本隊報名後，中國桌協也同意14名中國球員回日本T聯賽打球。

這件事情在日本各大體育媒體被廣泛報導，也有人直言這是中國對日本的報復。矢板明夫在文中指出，日本球員參加國際比賽本來就是基於自願原則。成都的世界盃和T聯賽完全是兩件事。中國的這種「你不給我面子、我就給你好看」的做法，讓日本社會吃了一驚。

矢板明夫在文末表示，「這件事情也讓我們再次認識到和中國打交道的風險。只要你做了什麼讓中國不滿意，中國就會在別的地方欺負你。」他也強調這種事情絕對不是個案，且「今後還會發生」。


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