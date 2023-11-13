不給面子就要你好看！日中桌協鬧翻　矢板明夫：與中國打交道風險

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不過日本正逢奧運國手選拔賽前夕，12月是日本選手的最後調整階段，正全力備戰1月舉行的全日本桌球錦標賽；另外一件很現實的事情是，成都的這場比賽不會列入世界排名積分，再加上中國隊實力強，這次又是主辦國，一定會全力以赴拿冠軍，讓日本隊落得「陪太子讀書」的下場。因此日本選手參賽意願普遍低迷，到了10月下旬也只有2名女球員報名，無法湊足3男3女組隊參賽。
日本桌協在10月25日通知中國桌協，表明無法參加成都大會，沒想到中國桌協勃然大怒，10月26日直接召回正在日本桌球T聯賽參賽的14名中國球員。這14名球員是T聯賽中各隊的主力，他們集體回國，使得T聯賽幾乎無法正常運轉。
不過矢板明夫後續表示，這件事情出現了轉機，在日本桌協和中國桌協的溝通下，國際桌協同意將成都世界杯的成績列入世界排名的積分。而最終日本還是湊齊參賽人數，在確認日本隊報名後，中國桌協也同意14名中國球員回日本T聯賽打球。
這件事情在日本各大體育媒體被廣泛報導，也有人直言這是中國對日本的報復。矢板明夫在文中指出，日本球員參加國際比賽本來就是基於自願原則。成都的世界盃和T聯賽完全是兩件事。中國的這種「你不給我面子、我就給你好看」的做法，讓日本社會吃了一驚。
矢板明夫在文末表示，「這件事情也讓我們再次認識到和中國打交道的風險。只要你做了什麼讓中國不滿意，中國就會在別的地方欺負你。」他也強調這種事情絕對不是個案，且「今後還會發生」。