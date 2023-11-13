NBA／遭裁判補技術犯規超不爽！勇士格林IG怒噴裁判「多麼愚蠢」
美國職籃NBA金州勇士昨客場出戰騎士隊的比賽，最終不敵騎士隊眾將的兇猛攻勢，以118:110吞下敗仗，也吞下二連敗。然而勇士隊的防守大鎖「嘴綠」Draymond Green在比賽中因肘擊騎士球星Donovan Mitchell進而引發雙方衝突，當下裁判並未及時給Green技術犯規，而是經過一段時間後才決定補上技術犯規，也讓Green單場累積第2次技術犯規遭驅逐，不滿的他今天也在社群Instagram上發了限時動態怒嗆裁判。
實習記者陳品翔／綜合報導
「我已經打球打了12年了，你們還在告訴我不要做自己，別被吹技術犯規，講些有的沒的。12年了還要你們教我怎麼做自己？我比任何人都知道怎麼做自己！想像一下今天我來教你如何做好你的工作，你會覺得我瘋了。你們該看看自己有多麼愚蠢，如果你們做好你們該做的事，世界會更美好，你的工作表現也能比你平常的垃圾產出更好。」Green不滿在Instagram上寫到。
勇士總教練Steve Kerr賽後也相當挺自己的子弟兵，談到Green遭驅逐，Kerr也無奈表示，「我從來沒聽說過這種規則，但顯然你在事後補上2回合前的技術犯規，這實在太詭異了。」
全場比賽勇士隊這邊以球星Stephen Curry表現最佳，攻下30分3籃板2助攻，Klay Thompson則是貢獻14分5籃板，Chris Paul挹注9分9籃板。騎士隊方面Donovan Mitchell持續穩定輸出，全場繳出21分7籃板5助攻，Darius Garland貢獻19分6籃板，板凳出發的Caris LeVert也繳出22分5籃板的優異表現。